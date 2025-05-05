Захід може подвоїти постачання зброї Україні без додаткових витрат – єврокомісар

Збільшення військового постачання Києву - вагомий аргумент у перемовинах про мир з москвою.

Комісар з питань оборони та космосу, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс заявив, що Захід має можливість істотно посилити військову підтримку України. За його словами, якщо колишньому президенту США Дональду Трампу не вдасться переконати владімірі путіна укласти мир, ЄС та США можуть використати інші аргументи — зокрема, значне збільшення військового постачання Києву.

Про це він написав 4 травня у мережі Х.

Кубілюс нагадав, що нині Захід щорічно надає Україні близько 40 мільярдів євро військової допомоги.

"Але ми можемо витратити таку ж суму на закупівлю сучасної зброї в Україні, яка коштуватиме приблизно вдвічі дешевше, ніж та, що виробляється в ЄС чи США. Це фактично подвоїло б обсяг озброєння, яке Україна отримує за ті ж € 40 мільярдів", - написав він.

За словами комісара, новий механізм позик, підтриманий Європейським Союзом, надає країнам-членам саме таку можливість — спрямовувати кошти на збільшення військової допомоги Україні. Він вважає, що саме так може бути реалізована стратегія "миру через силу".