Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Захід може подвоїти постачання зброї Україні без додаткових витрат – єврокомісар

05 травня 2025, 08:43
Захід може подвоїти постачання зброї Україні без додаткових витрат – єврокомісар
Збільшення військового постачання Києву - вагомий аргумент у перемовинах про мир з москвою.

Комісар з питань оборони та космосу, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс заявив, що Захід має можливість істотно посилити військову підтримку України. За його словами, якщо колишньому президенту США Дональду Трампу не вдасться переконати владімірі путіна укласти мир, ЄС та США можуть використати інші аргументи — зокрема, значне збільшення військового постачання Києву.

Про це він написав 4 травня у мережі Х.

Кубілюс нагадав, що нині Захід щорічно надає Україні близько 40 мільярдів євро військової допомоги. 

"Але ми можемо витратити таку ж суму на закупівлю сучасної зброї в Україні, яка коштуватиме приблизно вдвічі дешевше, ніж та, що виробляється в ЄС чи США. Це фактично подвоїло б обсяг озброєння, яке Україна отримує за ті ж € 40 мільярдів", - написав він.

За словами комісара, новий механізм позик, підтриманий Європейським Союзом, надає країнам-членам саме таку можливість — спрямовувати кошти на збільшення військової допомоги Україні. Він вважає, що саме так може бути реалізована стратегія "миру через силу".

війнаЄвросоюздопомога Україні

Останні матеріали

Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Політика
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Переклад iPress – 05 травня 2025, 11:37
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється