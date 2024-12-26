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ПОЛІТИКА

Захід не готовий до відмови москви від мирних переговорів – The Telegraph

26 грудня 2024, 14:58
Захід не готовий до відмови москви від мирних переговорів – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Переговори про припинення війни в Україні можуть розпочатися на початку 2025 року.

Попри попередження про те, що президентство Трампа є реальною можливістю, Європа не змогла розробити надійну, незалежну стратегію на 2024 рік, яка б менше залежала від США. Зараз доля Європи — і доля України — залишається прив'язаною до доброї волі союзника, який незабаром може виявитися ненадійним.

Багато союзників сподіваються, що Дональд Трамп незабаром укладе вигідну мирну угоду з владіміром путіним. Але все це ґрунтується на одному величезному припущенні — що росія серйозно сяде за стіл переговорів на початку 2025 року. Здається, ніхто не задається питанням: а що, якщо цього не станеться?

Про це пише The Telegraph.

З огляду на динаміку бойових дій і цілі москви, багато хто переконливо доводить, що путін продовжуватиме вести війну доти, доки йому це дозволить економіка. У січні кремль може позиціонувати себе як примирливий, заявляючи про відкритість до змістовних переговорів, але що буде, якщо його пропозиції будуть неприйнятними для України та її союзників? Це важливе питання, яке, здається, майже повністю ігнорується в Європі.

Видання пише, що з морального погляду Захід не повинен вести переговори; він повинен прагнути до поразки росії. Відмова від цього свідчить про небезпечну мовчазну згоду, побудовану на хибних ідеях.

"росія може відмовитися від переговорів, залишивши Європу не готовою до самостійного озброєння України, а Трампа — до відмови від підтримки. Або ж путін може вдавати добру волю, затягуючи переговори, поки триває війна, лише для того, щоб запропонувати жахливу угоду: віддати територію без жодних значущих гарантій безпеки, які Україна чи Європа могли б прийняти", — пише видання.

У найкращому випадку, якщо росія відмовиться від серйозних переговорів, наратив може змінитися, виставляючи москву, а не Київ, головною перешкодою на шляху до миру. Саме тоді Вашингтон може вирішити подвоїти підтримку України, посилити свої важелі впливу на полі бою і, можливо, змусити москву до серйозних переговорів.

"Але це найоптимістичніший сценарій. Ось чому для Європи виявилося настільки згубним не продемонструвати свою здатність — як у моральному, так і у військовому плані — підтримати Україну не лише у боротьбі, але й у потенційній вирішальній перемозі", — підсумував автор.

ЄвропавійнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори

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