Захід не має виправдовувати дії росії – міністерка закордонних справ Фінляндії

Вона переконана, що тільки рф несе відповідальність за свої дії, які порушують норми міжнародного права.

Захід не повинен нести за неї відповідальність за дії росії, оскільки будь-яка ескалація - це тільки рішення рф.

Про це міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я думаю, що Захід повинен розуміти, і ми всі робимо для цього, що ескалація, якщо вона має місце, - це рішення росії. І жодна дія, яку ми тут здійснюємо, не тягне за собою якусь ескалацію, а тим більше не робить її виправданою", - зазначила вона.

Вона уточнила, що є люди, які також зрозуміло вважають, що Захід, принаймні, не повинен провокувати росію.

"Таким чином ми розуміємо, що є певне занепокоєння, особливо якщо ви знаходитесь трохи далі від кордону з росією і ви звикли до традиційної політики щодо неї. Звичайно, це значно змінилося за останні півтора року", - наголосила міністр.

Валтонен додала, що позиція її держави полягає в тому, що тільки рф несе відповідальність за свої дії, які порушують норми міжнародного права, саме армія рф робить ці страшні дії та злочини в Україні.

"Тому ми на Заході не повинні брати на себе відповідальність за це. Звичайно, ми відповідальні за свої дії, але немає нічого, що виправдовувало б дії росії останніми місяцями чи роками в цьому напрямі", - зауважила міністерка.

Вона нагадала, що за останні 20 років Захід намагався включити росію в різні види співпраці.

"Було стільки спроб на політичному рівні, а також у торгівлі та економіці - і до чого це призвело? Ми не змогли запобігти спочатку захопленню Криму, а потім вторгненню росії в Україну", - константувала очільниця МЗС Фінляндії.