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Захід нічого не зробив, аби зупинити альянс Північної Кореї з росією

29 жовтня 2024, 20:03
Захід нічого не зробив, аби зупинити альянс Північної Кореї з росією
Фото: reuters.com
Це матиме великі наслідки.

Альянси між росією і Китаєм, а також довге партнерство Китаю і Північної Кореї, набувають нової значущості.

Про це пише у колонці для The Hill Джозеф Боско - нерезидент Інституту корейсько-американських досліджень, член консультативної ради Глобального тайванського інституту.  

Введення військ КНДР на окуповану рф територію України і їх можливе розгортання поблизу Курська свідчить про те, що москва та Пхеньян більше не розрізняють оборону і наступ, грубо порушуючи міжнародне право. 

На цьому альнясі наполягає Кім Чен Ин і посилається на статтю 51 Статуту ООН, яка обґрунтовує втручання Північної Кореї як нібито акт самооборони. Проте це положення захищає лише право на оборону для держави, на яку напали. Тому спроби обґрунтувати агресію Північної Кореї та рф проти України є хибними і суперечать основним міжнародним принципам, сформованим після Другої світової війни.

Представник з національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що північнокорейські війська, якщо вони будуть використані проти України, автоматично стануть законними військовими цілями. 

В той же час, міністр оборони США Ллойд Остін натякнув, що участь Північної Кореї може спричинити серйозні наслідки поза межами війни в Україні, зокрема для Індо-Тихоокеанського регіону.

У відповідь на втручання Північної Кореї у війну, Південна Корея розглядає можливість постачання зброї для підтримки України. 

Крім того, Сеул допускає можливість направлення своїх військ, якщо конфлікт набуде більших масштабів. 

Тобто Україна може стати новою ареною для відновлення Корейської війни, що ускладнить і без того важку ситуацію.

Через таке загострення, антиамериканські альянси, включаючи партнерство між рф та КНР, а також тривале співробітництво Китаю та Північної Кореї, набувають нової значущості. Китай, Північна Корея, Іран та росія протягом останніх місяців надавали москві зброю, боєприпаси та підтримку, а Північна Корея стала першою країною, яка направила свої війська для підтримки російських сил.

 
РосіяКНДРальянс

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