Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Захід перебуває на шляху до розпаду – Орбан

27 липня 2024, 18:19
Захід перебуває на шляху до розпаду – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан попередив про новий, орієнтований на Азію "світовий порядок".
Західний світ "перебуває на шляху до розпаду". Про це, виступаючи в університеті в румунському місті Беїле-Тушнад заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
 
Про це повідомляє Agerpres.
 
Він попередив про новий, орієнтований на Азію "світовий порядок", водночас підтримавши кандидатуру Дональда Трампа на посаду президента США.
 
"Європа відмовилася від захисту власних інтересів. Все, що сьогодні робить Європа, - це беззастережне дотримання продемократичної зовнішньої політики США навіть ціною самознищення. Грядуть зміни, яких не було 500 років. Те, з чим ми стикаємося, — це фактично зміна світового порядку", - сказав Орбан.
 
Він також поставив під сумнів те, що зруйнована війною Україна стане членом НАТО чи ЄС.
 
"У нас, європейців, немає на це грошей. Україна повернеться до позиції буферної держави", – сказав він, додавши, що міжнародні гарантії безпеки "будуть закріплені в угоді між США та росією".

 

Віктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється