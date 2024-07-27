Захід перебуває на шляху до розпаду – Орбан

Орбан попередив про новий, орієнтований на Азію "світовий порядок".

Західний світ "перебуває на шляху до розпаду". Про це, виступаючи в університеті в румунському місті Беїле-Тушнад заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Він попередив про новий, орієнтований на Азію "світовий порядок", водночас підтримавши кандидатуру Дональда Трампа на посаду президента США.

"Європа відмовилася від захисту власних інтересів. Все, що сьогодні робить Європа, - це беззастережне дотримання продемократичної зовнішньої політики США навіть ціною самознищення. Грядуть зміни, яких не було 500 років. Те, з чим ми стикаємося, — це фактично зміна світового порядку", - сказав Орбан.