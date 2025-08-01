Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Захід попереджає про зростання терористичної загрози з боку іранських спецслужб – FT

01 серпня 2025, 10:48
Захід попереджає про зростання терористичної загрози з боку іранських спецслужб – FT
Фото: DW
Серед цілей Тегерана, зокрема, чинні та колишні посадовці в Європі та Північній Америці, а також дисиденти та журналісти.

Велика Британія, США та десяток інших західних країн у четвер, 31 липня, засудили зростання загрози з боку іранської розвідки, яка “полює” на громадян на їхніх територіях.

Про це повідомляє FT.

У спільній заяві країн йдеться про те, що серед цілей Ірану, зокрема, чинні та колишні посадовці в Європі та Північній Америці, дисиденти та журналісти. Мета Тегерана — вбивства, викрадення та переслідування таких “цілей”. Іранські агенти дедалі частіше співпрацюють зі злочинними організаціями.

"Ми вважаємо такі напади, незалежно від їхньої мети, порушенням нашого суверенітету …Ми зобов'язуємося співпрацювати, щоб запобігти таким діям, і закликаємо іранську владу негайно припинити таку незаконну діяльність на наших територіях", – заявили західні країни, серед яких також Франція, Німеччина та Канада.

Попередження з'явилося в період загострення напруженості між Заходом та Іраном, яка ще більше посилилася після того, як Ізраїль минулого місяця провів військову кампанію проти Тегерана, до якої приєдналися США, атакуючи іранські ядерні об'єкти.

Штати та їхні європейські союзники вже тривалий час перебувають у протистоянні з Іраном через його ядерну програму й обурені підтримкою Тегераном росії у війні проти України.

Міністерство національної безпеки США в червні в оцінці загроз заявляло, що Тегеран може полювати на урядовців США, яких вважає відповідальними за смерть іранського військового командира, вбитого в січні 2020 року. Йдеться про ліквідацію Касема Сулеймані за наказом американського президента Дональда Трампа під час першого терміну в Білому домі. Європейські держави також посилили увагу через загрозу з боку іранських агентів. У травні в Британії заарештували вісьмох чоловіків, серед яких було семеро іранців, у зв'язку з підозрою в підготовці терактів.

терактСШАІранБританіяшпигунствовійна в Україніядерна програмаросія окупанти

Останні матеріали

Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Політика
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Переклад iPress – 31 липня 2025, 08:28
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється