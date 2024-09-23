Захід постачає ЗСУ несправні боєприпаси – Handelsblat

Повідомляється, що боєприпаси могли передчасно вибухати, що призводило до поранень особового складу та пошкодження озброєння.

Західні партнери надають Україні несправні боєприпаси, які вибухають майже одразу після пострілу.

Причиною несправності можуть бути старі детонатори М515 і М51А5, розроблені під час Другої світової війни. Частину таких боєприпасів доставили в рамках чеської ініціативи, а частину - зі США.

Минулого місяця Україна поінформувала чеську сторону про випадки вибуху артилерійських боєприпасів відразу після виходу зі ствола.

"Під час бойового застосування цих снарядів сталися численні вибухи на відстані від 20 до 60 м від дульного зрізу, що заподіяли поранення самим військовим і пошкодили артилерійські системи", - йдеться в листі української сторони.

За даними української армії, під час доставки майже 35 тис. артилерійських снарядів похибка становила 0,05%. Таким чином, із 10 тис. випущених артснарядів 5 вибухнули передчасно.