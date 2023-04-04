Захід повинен готуватися до краху та розпаду росії – Данілов

Данілов зазначив, що Захід боїться фрагментації росії, але цей процес вже відбувається.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Захід повинен починати готуватися до розпаду російської федерації, чого не було зроблено перед розвалом Радянського Союзу.

Як він зазначив в інтерв'ю виданню The Times, росія ослабла і ризикує розвалитися на частини. За його словами, це підтвердила і зустріч російського диктатора володимира путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Захід не знає росію, і захід боїться фрагментації росії. Але цей процес вже йде", - підкреслив Данілов.

Він додав, що розпад рф буде "ефектним" і відбудеться протягом найближчих трьох, п'яти або семи років.

"Це історичний процес, і історію зупинити неможливо", – резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов опублікував дванадцять кроків із деокупації Криму.