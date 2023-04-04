Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Захід повинен готуватися до краху та розпаду росії – Данілов

04 квітня 2023, 10:42
Захід повинен готуватися до краху та розпаду росії – Данілов
Данілов
Данілов зазначив, що Захід боїться фрагментації росії, але цей процес вже відбувається.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Захід повинен починати готуватися до розпаду російської федерації, чого не було зроблено перед розвалом Радянського Союзу.

Як він зазначив в інтерв'ю виданню The Times, росія ослабла і ризикує розвалитися на частини. За його словами, це підтвердила і зустріч російського диктатора володимира путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Захід не знає росію, і захід боїться фрагментації росії. Але цей процес вже йде", - підкреслив Данілов.

Він додав, що розпад рф буде "ефектним" і відбудеться протягом найближчих трьох, п'яти або семи років. 

"Це історичний процес, і історію зупинити неможливо", – резюмував секретар РНБО. 

Нагадаємо, Данілов опублікував дванадцять кроків із деокупації Криму.

війнаДаніловросія окупанти

Останні матеріали

Шпигунський детектив. Історія зникнення
Політика
Шпигунський детектив. Історія зникнення "бразильця" та "грекині", одружених російських шпигунів-нелегалів – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 12:23
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Політика
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 10:11
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Політика
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 15:22
путін –
Cуспільство
путін – "живий мрець". Його або вб'ють, або усунуть – The Sun
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 13:58
Фінляндія в НАТО. Далі – Швеція, а згодом і Україна – Філліпс О'Брайен
Політика
Фінляндія в НАТО. Далі – Швеція, а згодом і Україна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 09:45
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Політика
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Переклад iPress – 31 березня 2023, 16:02
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Політика
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 березня 2023, 12:12
Просто скажіть
Політика
Просто скажіть "ні" і не дайте путіну очолити Раду Безпеки ООН. Чому росія не має права голосу в ООН – TIME
Переклад iPress – 31 березня 2023, 08:36
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється