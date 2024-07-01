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Захід повинен зруйнувати путінську теорію перемоги, інакше апетити зростатимуть – ISW

01 липня 2024, 09:07
Захід повинен зруйнувати путінську теорію перемоги, інакше апетити зростатимуть – ISW
Теорія перемоги президента рф Володимира путіна, де росія зможе здійснювати повзуче просування в Україні до нескінченності, стимулюватиме путіна до затягування війни і зміцнюватиме його прагнення знищити українську державність.

Саме тому Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, потрібнку для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати путінську теорію перемоги і не допустити затягування війни.

Про це пише Інститут вивчення війни в своєму звіті.

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Philadelphia Inquirer, що він побоюється, що Захід боїться наполягати на повній перемозі України через занепокоєння Заходу щодо стабільності в рф, і що цей страх дозволив путіну продовжувати захоплення якомога більшої частини української території. 

Українськи лідер вважає, що кожне російське просування посилює позицію росії на переговорах і що путін може вирішити спробувати використати цю позицію у відповідний момент, щоб домогтися припинення вогню, яке дозволило б рф підготуватися до майбутньої агресії проти України.

Крім того, путін сформулював теорію перемоги, яка передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступове повзуче просування до нескінченності, завадити Україні провести успішні оперативно значущі контрнаступальні операції і виграти війну на виснаження проти українських військ.

 
ISWвійна в Україні

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