У країні спостерігається зниження виробництва в багатьох галузях – від харчової промисловості до машинобудування. Лише оборонна промисловість демонструє зростання, маскуючи загальний спад.

США вкотре звертаються до росії із закликом припинити агресію проти України й укласти мирну угоду, однак кремль продовжує блокувати будь-які зусилля в цьому напрямку.

Як повідомляє BILD, серед західних політичних кіл виникла нова, досить тривожна підозра: у разі припинення війни режим владіміра путіна може зіткнутися з серйозними внутрішніми політичними викликами.

Причина в тому, що москва досі не реалізувала свої стратегічні військові цілі. Тим часом російський військово-промисловий комплекс був розширений завдяки масштабним державним вливанням. Сотні тисяч громадян отримують стабільний прибуток завдяки війні. Ці обставини значно ускладнюють можливість путіна піти на компроміс.

Постає питання: якими будуть наслідки для росії, якщо бойові дії завершаться?

Останнім часом російські економісти заявили:

"Якщо розглядати динаміку промислового виробництва без урахування секторів з домінуючою часткою військово-промислового комплексу, можна говорити про перехід до рецесії".

У країні спостерігається зниження виробництва в багатьох галузях – від харчової промисловості до машинобудування. Лише оборонна промисловість демонструє зростання, маскуючи загальний спад.

Попри це, економістка та колишня співробітниця Центробанку рф Олександра Прокопенко вважає, що завершення війни не стане ударом по військовій галузі: "На мою думку, закінчення війни не вплине на збройову промисловість – сектор продовжуватиме отримувати вигоду від державних потреб".

Прокопенко аргументує це так:

"Військові повинні поповнити свої арсенали, які значно скоротилися або навіть повністю виснажилися через війну проти України. Виробники оборонної продукції інвестували в розширення своїх потужностей, очікуючи на подальший високий попит. Сумніваюся, що такий роздутий військово-промисловий комплекс знову скоротиться. Головні противники росії – держави НАТО та ЄС – також обговорюють збільшення військових витрат. У цих умовах скорочення витрат на оборонну промисловість для путіна було б політично неприйнятним.

Іншим потенційним джерелом нестабільності можуть стати військові, які повернуться з фронту. Експертка Маргарет Кляйн з Інституту міжнародних і безпекових справ попереджає: "Робота з ветеранами, які повертаються після закінчення бойових дій, ймовірно, буде викликом для путіна".

Основна проблема — матеріальна, каже експертка: "Ті, хто йшов на фронт добровольцями (як солдати-контрактники або бійці в одному з різних добровольчих формувань), часто заробляли в багато разів більше середньої заробітної плати протягом кількох років війни. Це пов’язано зі збільшенням оплати праці, але перш за все з часом дуже високими одноразовими бонусами за вербування, які можуть досягати понад 40 000 євро".

Багато з цих людей – часто жорстокі й психологічно травмовані – повернуться до депресивних регіонів із низьким рівнем життя. Якщо держава не забезпечить їм гідне майбутнє, це може спричинити соціальну напругу та сплеск насильства. Експертка зазначила:

"Кількість насильницьких злочинів зросла після повного вторгнення в росію. Звісно, існує небезпека, що деякі – як-от ветерани Афганістану та Чечні, що повертаються – втягнуться в злочинність".