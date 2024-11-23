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ПОЛІТИКА

Захід стоїть перед найбільшою небезпекою з часів Другої світової війни – екс-генерал

23 листопада 2024, 20:59
Захід стоїть перед найбільшою небезпекою з часів Другої світової війни – екс-генерал
Джерело: energyintel
Щоб відповісти на зростаючу загрозу з боку нової антизахідної осі, генерал Кін передбачає значні зміни в Пентагоні.

Вісь Китаю, росії, Ірану та Північної Кореї, що формується, створила "найсерйозніший і найнебезпечніший виклик" для Заходу з часів Другої світової війни.

Про це заявив в інтерв'ю The Times колишній високопоставлений американський воєначальник. Генерал у відставці Джек Кін та колишній віценачальник Сухопутних військ США є однією з найвпливовіших військових фігур у Вашингтоні. До нього звертаються за порадою і демократи, і республіканці, в тому числі й новообраний президент США Дональд Трамп.

Кін окреслив виклики, які стоять перед Трампом. Війна в Україні очолює список небезпек для адміністрації Трампа.

"Китай, росія. Іран і Північна Корея ефективно працюють разом. Що сталося, так це те, що вони сприйняли нас, США, як слабких, і що ми втратили політичну волю протистояти їм", — сказав він.

Він попередив, що на цю небезпеку потрібно буде швидко реагувати, коли Трамп прийде до влади в січні. Він додав, що це означатиме комплексні зміни, спрямовані на перебудову армії та поповнення оборонної промислової бази.

"Згідно з нашою оцінкою, виклики, які стоять перед Міністерством оборони, є більш серйозними, ніж будь-коли за останні вісім десятиліть. За останні чотири роки ми не збільшували наш оборонний бюджет через інфляцію. За Байдена він залишився незмінним. Це було безвідповідально і нерозважливо", — додав Кін.

Він також сказав, що закликатиме Трампа лобіювати в Конгресі "більшу оперативність, щоб ми могли купувати безпілотники й вводити їх в експлуатацію".

"Знову ж таки, подивіться на Україну. Їй вдалося завдати серйозної шкоди російському флоту, просто розробивши і розгорнувши такі види озброєння, як підводні дрони, і вони зробили це за дуже короткий час. Нам потрібно купувати системи озброєнь великими партіями. Ми не можемо чекати роками", — вважає Кін.

Північна КореяКитайІранДруга світова війна

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