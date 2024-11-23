"Захід повинен рішуче протистояти російській агресії в Україні".

Закупівля росією іранських дронів і залучення північнокорейських військових сприяли глобалізації війни в Україні, зробивши її більш міжнародною. Однак твердження путіна, що Захід повністю винний у цій війні, є хибним і спробою перекласти відповідальність на інших. Україна використовує озброєння НАТО лише проти військових цілей, тоді як росія застосовує свої імпортовані озброєння проти цивільних об'єктів.

Про це пише The Telegraph.

Дозволяючи Україні використовувати ракети великої дальності ATACMS і Storm Shadow для завдання ударів по російській території, США і Велика Британія, можливо, стають сторонами конфлікту. Майбутнє розгортання Пентагоном американських військових підрядників для ремонту систем озброєнь і роздуми Великої Британії про відправку військових інструкторів в Україну посилюють це твердження.

"Посилення конфлікту між росією і НАТО через Україну може викликати катастрофічну ланцюгову реакцію ескалації на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Захід повинен рішуче протистояти російській агресії в Україні. Але ця принципова позиція пов'язана з серйозними ризиками, на які ми повинні зважати", — підсумовує видання.