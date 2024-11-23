Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Захід свідомо провокує путіна – The Telegraph

23 листопада 2024, 13:59
Захід свідомо провокує путіна – The Telegraph
з вільних джерел
"Захід повинен рішуче протистояти російській агресії в Україні".

Закупівля росією іранських дронів і залучення північнокорейських військових сприяли глобалізації війни в Україні, зробивши її більш міжнародною. Однак твердження путіна, що Захід повністю винний у цій війні, є хибним і спробою перекласти відповідальність на інших. Україна використовує озброєння НАТО лише проти військових цілей, тоді як росія застосовує свої імпортовані озброєння проти цивільних об'єктів.

Про це пише The Telegraph.

Дозволяючи Україні використовувати ракети великої дальності ATACMS і Storm Shadow для завдання ударів по російській території, США і Велика Британія, можливо, стають сторонами конфлікту. Майбутнє розгортання Пентагоном американських військових підрядників для ремонту систем озброєнь і роздуми Великої Британії про відправку військових інструкторів в Україну посилюють це твердження. 

"Посилення конфлікту між росією і НАТО через Україну може викликати катастрофічну ланцюгову реакцію ескалації на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Захід повинен рішуче протистояти російській агресії в Україні. Але ця принципова позиція пов'язана з серйозними ризиками, на які ми повинні зважати", — підсумовує видання.

Владімір Путінвійна в Україні

Останні матеріали

Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Про
Політика
Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 12:20
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Політика
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 11:56
Політика
"Біла гарячка" путіна і удар балістичною ракетою по Дніпру. Відповідь за знищення лояльних путіну командирів? – Том Купер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 23:56
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Політика
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 12:44
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Політика
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 11:38
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Політика
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 08:05
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 16:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється