Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Захід та арабські країни побоюються нової влади Сирії – Reuters

10 грудня 2024, 13:35
Захід та арабські країни побоюються нової влади Сирії – Reuters
Фото: Укрінформ
Швидка зміна влади у Сирії може мати негативні наслідки

Західні та арабські країни побоюються, що після повалення режиму Башара Асада в Сирії опозиція, що прийшла до влади, сформує ісламістський уряд.

Про це пише Reuters з посиланням на трьох дипломатів і трьох аналітиків.

Крім того, на Заході та в арабських країнах є побоювання, що новий сирійський уряд не зможе запобігти відродженню радикальних угруповань, сказали співрозмовники.
 
"Всередині та за межами регіону існує сильний страх перед вакуумом влади, який може виникнути через раптовий крах режиму Башара Асада", – заявив директор аналітичного центру Gulf Research Center Абдельазіз аль-Сагер.
 
Він нагадав про громадянські війни, що виникли в Іраку та Лівії після повалення там Саддама Хусейна та Муаммара Каддафі у 2003 та 2011 роках.
 
Оскільки сили повстанців роздроблені, вони не мають чіткого плану управління Сирією – складною країною, де проживають групи людей різної етнічної та релігійної приналежності, додав високопоставлений західний дипломат, який працює в регіоні. Він зазначив, що на місцевому рівні, де існує кожна з цих груп, склалися свої форми організації влади.

 

ЄвропаБашар Асадвійна в Сирії

Останні матеріали

Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 14:29
Наступна топ-дипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Політика
Наступна топ-дипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 12:40
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 08:38
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Політика
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 12:20
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О'Брайен
Політика
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 08:07
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється