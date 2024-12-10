Захід та арабські країни побоюються нової влади Сирії – Reuters

Швидка зміна влади у Сирії може мати негативні наслідки

Західні та арабські країни побоюються, що після повалення режиму Башара Асада в Сирії опозиція, що прийшла до влади, сформує ісламістський уряд.

Про це пише Reuters з посиланням на трьох дипломатів і трьох аналітиків.

Крім того, на Заході та в арабських країнах є побоювання, що новий сирійський уряд не зможе запобігти відродженню радикальних угруповань, сказали співрозмовники.

"Всередині та за межами регіону існує сильний страх перед вакуумом влади, який може виникнути через раптовий крах режиму Башара Асада", – заявив директор аналітичного центру Gulf Research Center Абдельазіз аль-Сагер.