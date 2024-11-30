Захід замість 10 бригад оснастив лише 2,5 – Зеленський

Президент закликав партнерів думати не про мобілізацію, а про зброю.

Президент України Володимир Зеленський висловив думку щодо заклику західних партнерів знизити мобілізаційний вік для залучення більшої кількості людей до війська.

Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

За словами глави держави, ще рік тому він дуже просив Європу та Сполучені Штати забезпечити оснащення 10 українських бригад. На сьогодні повністю цей процес завершено лише "у двох з половиною".

На заваді, як говорить Зеленський, стали "бюрократія та те, що деякі не вважають ці рішення пріоритетом".

Президент запитував у партнерів, чи хочуть вони, "щоб хтось йшов на смерть без зброї".

"Якщо в них є ідеї щодо віку мобілізації, то я хочу попросити, щоб вони робили свою справу, а ми робитимемо свою", - підкреслив Зеленський.