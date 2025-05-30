Захід заплатив москві більше, ніж допоміг Києву

За три роки Європа заплатила росії 228 млрд євро.

Від початку повномасштабної війни в Україні росія заробила на експорті енергоносіїв в три рази більше, ніж Україна отримала від союзників у вигляді допомоги.

Про це повідомило британське медіа BBC.

Енергетичні ресурси складають майже третину державних доходів рф або більше 60% її експорту.

Від початку повномасштабної війни рф в Україні союзники Києва ввели різні санкції проти кремля.

Так, США і Британія заборонили російські нафту та газ, а Євросоюз - імпорт сирої нафти з росії морем, проте не заборонив імпорт газу.

Дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря демонструють, що від 24 лютого 2022 року до 29 травня цього росія отримала більше 883 млрд євро доходів від продажу викопного палива, а з неї 228 млрд євро від країн, які запровадили санкції і більшість - 208 млрд євро - саме від країн-членів ЄС.

Країни Євросоюзу імпортували напряму російський газ трубопроводом до січня цього року, доки Україна не заборонила транзит своєю територією, але російську нафту все ще продовжують постачати трубопроводами Угорщині та Словаччині.

Російський газ і досі постачається до Євєросоюзу.

Зусилля Заходу дали лише 5% падіння від продажу енергоносіїв, а обсяги експорту скоротились на 6%.

Проте доходи від продажу газу через трубопроводи зросли на 9% у річному обчисленні.

В Брюсселі кажуть, що вони й досі не застосували найсуворіші санкції щодо російських нафти та газу, оскільки деякі країни блоку остерігаються ескалації війни й тому, що закупівля енергоносіїв з росії "дешевша у короткостроковій перспективі". У новому, 17-му пакеті санкцій проти рф не було обмежень щодо імпорту російського СПГ, однак ухвалено дорожню карту про остаточне припинення імпорту газу з Росії до кінця 2027 року.