Очікується, що Велика Британія та інші європейські держави вперше оголосять про плани порушити ядерну угоду з Іраном 2015 року.

Велика Британія, Франція та Німеччина порушать умови ядерної угоди з Іраном і не зніматимуть із держави санкції через те, що Тегеран продавав безпілотники москві.



Про це повідомляє The The Guardian.

Згідно з угодою, Іран повинен утримуватися від спроб створити атомну зброю в обмін на зняття санкцій. Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди у 2018 році, але Німеччина, Франція та Великобританія залишилися в ній, хоча Іран відповів на вихід США, порушивши узгоджені обмеження на якість та кількість збагаченого урану. Тепер згідно з угодою європейські країни мають зняти санкції з Ірану 18 жовтня 2023 року, але за даними The Guardian вони цього робити не будуть.

Обґрунтування, на яке посилалися дипломати ЄС та Великої Британії, включало власне порушення Іраном ядерної угоди, а також продаж Іраном безпілотників рф для використання під час вторгнення в Україну та можлива майбутня передача рф балістичних ракет.