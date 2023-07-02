Матеріали:
Теми:

Захід знає як покарати Іран за постачання шахедів рф – The Guardian

02 липня 2023, 20:53
Захід знає як покарати Іран за постачання шахедів рф – The Guardian
Фото: Google
Очікується, що Велика Британія та інші європейські держави вперше оголосять про плани порушити ядерну угоду з Іраном 2015 року.

Велика Британія, Франція та Німеччина порушать умови ядерної угоди з Іраном і не зніматимуть із держави санкції через те, що Тегеран продавав безпілотники москві.

Про це повідомляє The The Guardian.

 Згідно з угодою, Іран повинен утримуватися від спроб створити атомну зброю в обмін на зняття санкцій. Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди у 2018 році, але Німеччина, Франція та Великобританія залишилися в ній, хоча Іран відповів на вихід США, порушивши узгоджені обмеження на якість та кількість збагаченого урану. Тепер згідно з угодою європейські країни мають зняти санкції з Ірану 18 жовтня 2023 року, але за даними The Guardian вони цього робити не будуть.

Обґрунтування, на яке посилалися дипломати ЄС та Великої Британії, включало власне порушення Іраном ядерної угоди, а також продаж Іраном безпілотників рф для використання під час вторгнення в Україну та можлива майбутня передача рф балістичних ракет.

Західшахедивійна в Україніросія окупантиіранські дрони

Останні матеріали

Політика
"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post
30 червня 2023, 19:00
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на
Політика
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на "ядерний інцидент". Як діяти Заходу? – аналізує Іво Даалдер
30 червня 2023, 15:15
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
Політика
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
29 червня 2023, 17:00
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
Політика
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
29 червня 2023, 10:00
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється