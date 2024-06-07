Західна допомога поки що не справила вирішального ефекту на фронті – NYT

росія зберегла значну перевагу в живій силі та вогневій потужності, зазначив один з аналітиків.

боєприпаси та озброєння зі схваленого навесні пакета військової допомоги США прибувають на фронт в Україні у кількостях, достатніх для стабілізації ситуації.

Про це пише The New York Times із посиланням на заяви українських військовослужбовців.

На думку ж аналітиків, прибуття західної допомоги полегшило Україні захист своїх позицій, але поки що не мало вирішального ефекту.

Як зазначив старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі, росія зберегла значну перевагу в живій силі та вогневій потужності і, ймовірно, продовжуватиме наступ більшу частину року.

"Але в якийсь момент країна може зіткнутися з нестачею танків і бронетехніки", - спрогнозував він.

Командувач на північному сході України, лейтенант Денис Ярославський розповів, що все ж таки тепер українські артилерійські розрахунки тепер можуть частіше вести вогонь по російських військах. Зокрема, за його словами, до минулого тижня в українських сил було достатньо боєприпасів, щоб утримати війська рф на їхній нинішній позиції в Харківській області.

На думку українських і західних військових аналітиків, стратегія росії з відкриття нового фронту на північ від Харкова була спрямована на розтягування обмежених сил України і ослаблення оборони на Донбасі.

Роб Лі впевнений, що російські війська "не отримали вигоди з харківського наступу, хоча їм вдалося змусити Україну перекинути низку сил із Донбасу". Судячи із супутникових карт, ареною найінтенсивніших боїв за останні тижні став південь Донбасу.