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Західна розвідка стверджує, що китайські хакери шпигують за критично важливою інфраструктурою США

25 травня 2023, 11:47
Західна розвідка стверджує, що китайські хакери шпигують за критично важливою інфраструктурою США
Фото: EPA/UPG
Китайська хакерська група шпигує за широким спектром організацій критичної інфраструктури США, від телекомунікацій до транспортних вузлів.

Шпигунство також було спрямоване на терито

Хакерская группа Volt Typhoon, спонсорована китайською державою здійснила кібератаку на критичну інфраструктуру в Гуамі, США.

Про це повідомляє  Reuters.

У західній частині Тихого океану, на острові Гуам знаходяться основні військові об'єкти США, зокрема база ВМС "Andersen", яка є ключовою для реагування на будь-який конфлікт в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Корпорація Microsoft, 24 травня, заявила з "помірною впевненістю", що группа Volt Typhoon "спрямована на розвиток можливостей, які можуть порушити критичну комунікаційну інфраструктуру між Сполученими Штатами та регіоном Азії під час майбутніх криз".

Зазначається, що компанія веде зловмисну ​​діяльність, яку спонсорує Китай, яка спрямована на критичну інстратруктуру в США, зокрема острова Гуам.

хакериКитайСША

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