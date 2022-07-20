Західна Європа потерпає від аномальної ​​спеки: температурні рекорди та масштабні пожежі

Більшість Західної Європи страждає від виснажливої ​​спеки, у багатьох країнах побиті температурні рекорди та вирують масштабні пожежі.

Внаслідок великої пожежі на сході Лондона спалахнули будинки. Жителі, яких довелося евакуювати, розповіли, що внаслідок пожежі було знищено близько восьми будинків і, можливо, місцева церква, а пожежник, який прибув на місце, назвав це "абсолютним пеклом".

У вівторок у Німеччині був найспекотніший день 2022 року. Національна метеорологічна служба зафіксувала +39,5 градуси у західному місті Дуйсбург. За словами синоптиків, Нідерланди також досягли такого ж максимуму +39,5°C в Маастріхті.

У Франції у понеділок у 64 різних районах було зареєстровано рекордно високі температури.

Хоча рекордний максимум для континентальної Франції не був перевищений, на південному заході країни сталися найбільші лісові пожежі за 30 років. З 12 липня пожежі охопили понад 20 300 га виноробного регіону Жиронда. Близько 37 тисяч людей довелося евакуювати зі своїх будинків.

У Греції лісова пожежа, викликана ураганним вітром, вирувала в гірському районі Пентелі, неподалік Афін. Вона пошкодила будинки та спонукала місцеву владу евакуювати принаймні чотири райони та лікарню.

Синоптики в Італії попереджають про підвищення температури до +40-42 градусів у період із середи до п'ятниці. У країні вже було зареєстровано кілька лісових пожеж, а пожежі, що спалахнули у понеділок увечері в Тоскані, все ще вирували у вівторок вдень.

Центральна та північно-західна частина Іспанії також постраждала від лісових пожеж. Служба моніторингу Copernicus, яка є частиною програми ЄС зі спостереження за Землею, заявила, що загальні викиди вуглецю від лісових пожеж у період з червня до липня є найвищими в Іспанії за період з 2003 року.

У Бельгії в дюнах на курорті Де-Хаан спалахнула пожежа, внаслідок якої спалахнули кілька автомобілів. Але після спеки країна зараз готується до гроз, які можуть призвести до 20-30 мм опадів у деяких регіонах.

Температура у Португалії також значно знизилася. Проте з минулого тижня було зареєстровано понад 1000 смертей, пов'язаних з аномальною спекою.