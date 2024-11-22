Західна зброя не змінить війну докорінно, але допоможе Україні – NYT

Завдяки прискореним постачанням Україна зможе зміцнити свою позицію на переговорах.

Ризик ескалації, пов’язаний із наданням Україні дозволу використовувати американську зброю для ударів по Росії, зменшився після обрання Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на представників адміністрації Байдена.

На їхню думку, путін може просто дочекатися зміни адміністрації, яка відбудеться через два місяці. Трамп, як вважається, має більш лояльне ставлення до росії, а його кандидат на посаду директора національної розвідки, Тулсі Габбард, нерідко повторює позиції, схожі з риторикою кремля.

Попри додаткову допомогу, експерти американських розвідувальних служб та Пентагону зазначають, що Україні буде складно повернути території, втрачені за останні місяці. Східні регіони поступово переходять під контроль росії, а на в Курській області українські війська зазнали часткових поразок через участь у боях новобранців із Північної Кореї.