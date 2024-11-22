Західна зброя не змінить війну докорінно, але допоможе Україні – NYT
22 листопада 2024, 09:53
Фото: Генштаб ЗСУ
Завдяки прискореним постачанням Україна зможе зміцнити свою позицію на переговорах.
Ризик ескалації, пов’язаний із наданням Україні дозволу використовувати американську зброю для ударів по Росії, зменшився після обрання Дональда Трампа.
Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на представників адміністрації Байдена.
На їхню думку, путін може просто дочекатися зміни адміністрації, яка відбудеться через два місяці. Трамп, як вважається, має більш лояльне ставлення до росії, а його кандидат на посаду директора національної розвідки, Тулсі Габбард, нерідко повторює позиції, схожі з риторикою кремля.
Попри додаткову допомогу, експерти американських розвідувальних служб та Пентагону зазначають, що Україні буде складно повернути території, втрачені за останні місяці. Східні регіони поступово переходять під контроль росії, а на в Курській області українські війська зазнали часткових поразок через участь у боях новобранців із Північної Кореї.
Погіршення морального духу серед українських військових та невизначеність щодо політики майбутньої адміністрації США продовжують створювати серйозні виклики для зусиль України на фронті. Одночасно українська армія намагається поповнити свої ряди та озброїти нові підрозділи. За підрахунками, втрати серед українських військових сягають 57 тисяч, що становить половину втрат російської сторони, однак для меншої за чисельністю країни це значні втрати.
Американські чиновники, знайомі з розвідданими, припускають, що навіть прискорене постачання зброї та матеріальної підтримки Україні не зможе докорінно змінити хід війни у короткостроковій перспективі. Проте така допомога може зміцнити позиції України для забезпечення перемир’я чи угоди про припинення вогню.
Головною гарантією безпеки для України залишається запрошення до НАТО, яке так і не було надано за президентства Байдена, і шанси на це залишаються низькими за адміністрації Трампа. Через це США та європейські союзники розглядають інші варіанти, наприклад, створення арсеналу звичайного озброєння, достатнього для завдання серйозного удару у випадку порушення росією умов перемир’я.
Деякі чиновники навіть висловлювали ідею повернення Україні ядерної зброї, вивезеної після розпаду СРСР, як засобу стримування. Однак такий крок вимагає значних зусиль і може призвести до серйозних наслідків.