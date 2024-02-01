Західне видання написало, що США і Німеччина гальмують вступ України до НАТО

У Держдепі США прокоментували тезу західного видання про те, що США і Німеччина гальмують стрімкий вступ України до НАТО.

Видання Foreign Policy написало, що Україна та країни Східної Європи хочуть її якнайшвидшого вступу до НАТО, проте проти цього виступають Німеччина та США. Утім, вже з'явилась реакція Штатів.

Про це йдеться на офіційному сайті Державного департаменту.

Україна та деякі з її найрішучіших прихильників підштовхують НАТО до офіційного запрошення Києва стати членом військового альянсу під час великого майбутнього саміту, але ці зусилля стикаються із значним закулісним опором з боку Сполучених Штатів та Німеччини, повідомляють анонімні посадовці в НАТО.

Київ має підтримку з боку країн Східної Європи, які вже є членами військового альянсу, зокрема Польщі та країни Балтії, які розглядають розширення членства України в НАТО як найефективніший і найменш витратний спосіб притупити іредентистські амбіції росії у Східній Європі. Проте інші західні офіційні особи НАТО, переважно у Вашингтоні та Берліні, вважають, що зарано починати процес прийняття України до НАТО, поки країна все ще веде війну проти росії.

І Сполучені Штати, і Німеччина є головними донорами військової та економічної допомоги Україні. Офіційні особи в обох країнах наполягають на тому, що Україна повинна врешті-решт приєднатися до НАТО, але зараз нібито не час починати цей процес. Вони заявили, що вважають, що безпосередню увагу слід зосередити на продовженні постачання Україні зброї та боєприпасів, щоб продовжувати боротьбу з росією в найближчій перспективі.

Водночас речник Держдепу США Метью Міллер так прокоментував цю статтю: "Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово заявляли, що Україна буде членом НАТО".