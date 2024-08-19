Західні авіакомпанії скорочують польоти до Китаю – FT

Китайські авіакомпанії збільшують свою частку ринку.

Західні авіалінії скорочують кількість рейсів до Китаю через низький попит і високі витрати на обхід російського повітряного простору, що знижує їхню конкурентоспроможність у порівнянні з місцевими авіаперевізниками. Цього місяця British Airways заявила, що призупинить польоти між Лондоном і Пекіном з жовтня, всього через кілька тижнів після того, як британська авіакомпанія Virgin Atlantic вирішила закрити свій єдиний китайський маршрут до Шанхаю.

Австралійська авіакомпанія Qantas, яку не торкнулася заборона на польоти в російському повітряному просторі, планує скоротити кількість рейсів маршрутом Сідней-Шанхай, заявивши, що її літаки іноді літають напівпорожніми. Цей крок свідчить про зміну ставлення деяких провідних світових авіакомпаній до Китаю на тлі геополітичної напруженості у відносинах між Пекіном і США та їхніми союзниками.

Про це пише газета Financial Times.

У 2022 році росія заборонила американським і європейським авіакомпаніям літати над своєю територією, що змусило їх відходити від своїх типових маршрутів, коли вони летіли до частин Східної Азії. Це збільшує витрати на паливо, які становлять від 25 до 30% операційних витрат, що викликає скарги авіакомпаній на те, що вони опиняються в невигідному конкурентному становищі порівняно з китайськими перевізниками, які все ще літають через росію.

Згідно з даними постачальника галузевих даних OAG, кількість рейсів міжнародних перевізників з Європи та Північної Америки до Китаю протягом літнього сезону знизилася більш ніж на 60% порівняно з піковим показником 2018 року, який становив понад 13 тисяч рейсів.