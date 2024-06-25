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Західні боєприпаси почали надходити на фронт – Reuters

25 червня 2024, 18:07
Західні боєприпаси почали надходити на фронт – Reuters
Видання зазначає, що "снарядний голод" погано впливав, зокрема, на здатність артилеристів підтримувати піхоту.
Західні поставки артилерійських снарядів, уповільнені місяцями політичних суперечок у Вашингтоні, почали надходити до українських підрозділів на лінії фронту.
 
Про це пише Reuters.
 
Репортери Reuters відвідали один з артилерійських підрозділів у Донецькій області, де використовують у боях самохідні гаубиці М-109. У минулому солдати казали, що вони були змушені обмежити використання 155-мм снарядів проти ворога, що поставило під загрозу їхню здатність підтримувати піхоту.
 
"Був "снарядний голод". Досить жорстко нормували боєприпаси. Це вплинуло на піхоту. Вони (росіяни) підкрадалися з усіх боків, страждали піхотинціі. Тепер немає "снарядного голоду" і ми добре працюємо", — сказав командир частини 46-річний Василь.
війна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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