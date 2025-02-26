Західні експерти обурені угодою про корисні копалини – NYT

Україна близька до укладення угоди про передачу частини своїх доходів від видобутку корисних копалин Сполученим Штатам. При цьому угода в її нинішньому вигляді не включатиме жодних чітких гарантій безпеки для стримування російської агресії.

Опитані виданням експерти різко засуджують таку політику Трампа.

Зокрема, експертка з мирних угод Вірджинія Пейдж Фортна заявила, що така явна вимога від України віддати її мінеральні багатства, тоді як країна перебуває у скрутному становищі, "схожа на рекет".

А співробітник Ради з міжнародних відносин Стівен А. Кук, коментуючи заяву радника з національної безпеки США Майка Волтца про те, що "економічне партнерство" зі США, стверджує, що "нова гарантія безпеки - це, по суті, шантаж".

При цьому ніхто з опитаних виданням експертів не міг пригадати прецеденту, коли Сполучені Штати або будь-яка інша країна вимагали б гроші чи ресурси у своїх союзників під час війни.

"Може здатися, що вимога передати Україні її мінеральні багатства - це просто пряме висловлювання Дональда Трампа про дипломатичну істину, яка зазвичай залишається невисловленою: що гарантії безпеки часто мають приховану ціну. Але насправді, на думку експертів, його підхід являє собою радикальний відхід від американської зовнішньої політики", - пише видання.

Звичайно, існує безліч випадків, коли США використовували свою військову міць для захисту американських економічних інтересів. Наприклад, забезпечення доступу до нафти було головною опорою американської політики на Близькому Сході, зокрема, коли США захищали Кувейт від вторгнення Іраку.