Попри розмови про зближення між Вашингтоном і москвою, компанії залишаються обережними щодо російського ринку.

Західні компанії із побоюванням ставляться до російського ринку, який радикально змінився.

Фірми не згодні з ціною повернення в росію, повідомляє Bloomberg.

Президент рф Володимир путін доручив уряду розробити нову правову базу для компаній, що бажають інвестувати в росію. Проте аналітики вважають це ознакою того, що москва готується до скасування американських санкції.

За словами одного з кремлівських чиновників, який говорив на умовах анонімності, незважаючи на це, "ніхто поки що не стукає у двері". Це підкреслює невизначений характер підходів компаній до відновлення своєї діяльності в росії.

Журналісти поговорили з юристами, банкірами та аналітиками, які оцінюють ризики і за словами одного з експертів, деякі компанії розглядають різні сценарії та вже зверталися за порадою щодо того, що може статися далі на радикально іншому ринку, де баланс між ризиком і вигодою різко змінився з 2022 року.

"Вони всі проводять комплексну перевірку. Вони всі розглядають свої варіанти. З моменту інавгурації Трампа Росії приділяється набагато більше уваги", - розповів керівник стратегічної консалтингової фірми Macro Advisory Кріс Віфер.

Він додав, що більшість компаній не розглядають можливість повернення до росії, поки не буде досягнуто постійної угоди про припинення вогню в Україні.

"Ніхто не хоче повернутися занадто рано, щоб потім знову піти", - зазначив Віфер.

В той же час, депутат Держдуми Федеральних зборів рф Анатолій Аксаков заявив, що "всі нові інвестори, які захочуть прийти в росію, отримають максимально вигідні умови", але фірмам, які покинули країну і тепер хочуть повернутися, доведеться платити за активи повну ринкову ціну.

За даними видання, путін ясно дав зрозуміти, що західним компаніям, які пішли після початку повномасштабного вторгнення і продали дочірні компанії за "низькою ціною", не можна дозволяти дешево повертати свої активи.