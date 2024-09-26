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ПОЛІТИКА

Західні країни майже вичерпали запаси зброї через допомогу Україні – міністр Британії

26 вересня 2024, 08:58
Західні країни майже вичерпали запаси зброї через допомогу Україні – міністр Британії
Фото: РБК-Україна
У Британії наголосили на необхідності нарощування виробництва зброї.

На складах західних союзників майже не залишилося зброї – майже всю її за більш ніж два з половиною роки бойових дій передали Україні, заявив міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард.

Напередодні зустрічі у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку Поллард заявив, що Заходу слід зосередитися на нарощуванні виробництва озброєнь в рамках довгострокової стратегії, яка забезпечить надійне постачання військового обладнання в Україну.

Про це пише The Times.

"Я думаю, що більшість західних країн передали Україні більшу частину ресурсів, які вони мали на озброєнні... тому ми бачимо, як формуються більш тісні торговельні відносини", – сказав він під час виступу на заході в рамках Лейбористської конференції.

Водночас він не став говорити про те, наскільки виснаженими є запаси озброєнь у Великій Британії.

"Нам потрібно не лише поповнити наші запаси, нам потрібне надійне постачання їх в Україну для продовження боротьби", – наголосив він.

Джерела в українському оборонному відомстві раніше також висловлювали побоювання, що Великій Британії "нема чого запропонувати Україні".

Поллард зазначив, що рішення надати Києву якомога більше зброї було абсолютно правильним.

 "Ми вичерпали наші власні запаси для того, щоб зробити це", – додав міністр.

Міністр оборони Британії Джон Гілі, у свою чергу, припустив, що Україні також бракує військових, яких вона може відправити на захід для навчання. 

Міністерство оборони вважає, що Україна повинна матии можливість швидко укладати контракти з британськими оборонними компаніями, а також отримати підтримку, необхідну для збільшення виробництва всередині країни.

Звіт Національного аудиторського офісу цього місяця показав, що британські військові запаси є настільки виснаженими, що уряд  в середині минулого року був змушений скоротити допомогу Україні.

війна в УкраїнізброяБританія

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