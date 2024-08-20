Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Західні країни можуть дозволити собі більшу підтримку України – FT

20 серпня 2024, 11:33
Західні країни можуть дозволити собі більшу підтримку України – FT
Фото: Андрій Попіль
Порівняно з витратами росії на війну, економічні витрати західних країн з погляду ВВП на надання Україні необхідної підтримки є невеликими.

Повномасштабна війна росії в Україні триває вже два з половиною роки. Вона перетворилася на війну на виснаження. Одним з факторів, що сприяє цьому, є те, що військова підтримка з боку Заходу була недостатньою, запізнілою й обтяженою надто великою кількістю обмежень. Однак вторгнення на російську територію, що триває, свідчить про те, що за умови надання достатньої кількості ресурсів, Україна може відстояти свою позицію на полі бою.

російське керівництво вважає, що час на його боці, очікуючи, що Захід врешті-решт втомиться підтримувати Україну, що дозволить росії набагато довше покривати витрати на війну. Це парадоксально, враховуючи, що економічні ресурси Заходу значно перевищують російські.

Про це пише Ларс Калмфорс, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту економіки промисловості.

Згідно з даними Світового банку, ВВП України, розрахований за паритетом купівельної спроможності, становить лише 10-ту частину ВВП Росії. Це є величезною економічною перевагою для України. Причина не лише в тому, що населення Росії майже в чотири рази більше, але й у тому, що ВВП на душу населення приблизно вдвічі вищий.

Водночас ВВП США, ЄС і Великої Британії разом узятих приблизно в дев'ять разів більший, ніж у Росії. Сукупний ВВП ЄС і Великої Британії у п'ять разів більший за російський. Таким чином, Захід може мобілізувати значні ресурси для підтримки України без шкоди для рівня життя його громадян.

"Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, військові витрати Росії у 2023 році становили 5,9% ВВП, тоді як в Україні — 37%. Це означає, що Росія витратила приблизно на 150 млрд доларів більше. Припустімо, що Захід повинен надати таку суму, щоб Україна змогла втримати свої позиції. Це відповідає лише 0,26% ВВП США, ЄС та Великої Британії разом узятих. Якби тільки ЄС і Великобританія фінансували підтримку, вона становила б 0,48 відсотка їхнього ВВП", — пише Калмфорс.

Далі припустимо, що Україні потрібно на 30% більше ресурсів, щоб компенсувати меншу чисельність населення і здобути перемогу, тобто повернути значну частину окупованих територій. Тоді знадобиться підтримка в розмірі близько 265 мільярдів доларів. Це відповідає 0,45% ВВП США, ЄС і Великої Британії та 0,85% ВВП ЄС і Великої Британії.

Західвійнапідтримка України

Останні матеріали

росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 10:47
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Політика
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 08:48
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 16:17
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Політика
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 11:09
Політика
"Відступаючі" українські сили захопили нові населені пункти і райони Курської області. Війна – це пекло – Том Купер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 00:22
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Політика
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 14:31
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 08:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється