Західні країни можуть дозволити собі більшу підтримку України – FT

Порівняно з витратами росії на війну, економічні витрати західних країн з погляду ВВП на надання Україні необхідної підтримки є невеликими.

Повномасштабна війна росії в Україні триває вже два з половиною роки. Вона перетворилася на війну на виснаження. Одним з факторів, що сприяє цьому, є те, що військова підтримка з боку Заходу була недостатньою, запізнілою й обтяженою надто великою кількістю обмежень. Однак вторгнення на російську територію, що триває, свідчить про те, що за умови надання достатньої кількості ресурсів, Україна може відстояти свою позицію на полі бою.

російське керівництво вважає, що час на його боці, очікуючи, що Захід врешті-решт втомиться підтримувати Україну, що дозволить росії набагато довше покривати витрати на війну. Це парадоксально, враховуючи, що економічні ресурси Заходу значно перевищують російські.

Про це пише Ларс Калмфорс, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту економіки промисловості.

Згідно з даними Світового банку, ВВП України, розрахований за паритетом купівельної спроможності, становить лише 10-ту частину ВВП Росії. Це є величезною економічною перевагою для України. Причина не лише в тому, що населення Росії майже в чотири рази більше, але й у тому, що ВВП на душу населення приблизно вдвічі вищий.

Водночас ВВП США, ЄС і Великої Британії разом узятих приблизно в дев'ять разів більший, ніж у Росії. Сукупний ВВП ЄС і Великої Британії у п'ять разів більший за російський. Таким чином, Захід може мобілізувати значні ресурси для підтримки України без шкоди для рівня життя його громадян.

"Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, військові витрати Росії у 2023 році становили 5,9% ВВП, тоді як в Україні — 37%. Це означає, що Росія витратила приблизно на 150 млрд доларів більше. Припустімо, що Захід повинен надати таку суму, щоб Україна змогла втримати свої позиції. Це відповідає лише 0,26% ВВП США, ЄС та Великої Британії разом узятих. Якби тільки ЄС і Великобританія фінансували підтримку, вона становила б 0,48 відсотка їхнього ВВП", — пише Калмфорс.

Далі припустимо, що Україні потрібно на 30% більше ресурсів, щоб компенсувати меншу чисельність населення і здобути перемогу, тобто повернути значну частину окупованих територій. Тоді знадобиться підтримка в розмірі близько 265 мільярдів доларів. Це відповідає 0,45% ВВП США, ЄС і Великої Британії та 0,85% ВВП ЄС і Великої Британії.