Західні політики тиснуть на Україну для проведення виборів – WP

Українські посадовці кажуть, що проведення вільних і чесних виборів у воєнний час є практично неможливим.

Незважаючи на війну росії проти України та воєнний стан в країні, деякі західні політики підштовхують уряд у Києві до проведення парламентських та президентських виборів.

Про це пише The Washington Post.

На цій пропозиції, яку спочатку висунув голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, також наполягав сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва минулого місяця разом із демократами Річардом Блюменталем та Елізабет Воррен, який був зосереджений на зміцненні американської допомоги та двопартійної підтримки України.

Інші республіканці також взялися за цю справу, включно з консервативними коментаторами, такими як Такер Карлсон, який неправдиво звинуватив президента України Володимира Зеленського у скасуванні виборів. Конституція України забороняє проведення виборів в умовах воєнного стану.

Проведення вільних і чесних виборів у воєнний час є практично неможливим, а також нерозумним, на думку українських посадовців, експертів з питань виборів та захисників демократії. Приблизно п'ята частина території України зараз тимчасово окупована російськими військами. Мільйони українців стали вимушеними переселенцями, багато з них живуть за межами країни. Десятки тисяч солдатів перебувають на фронті.

Тиск для проведення виборів, попри такі перешкоди, підкреслює постійну вимогу деяких політиків на Заході, щоб Україна довела свою відданість демократії, навіть незважаючи на те, що українці двічі збиралися на масові продемократичні демонстрації - Помаранчеву революцію 2003-2004 років і Майдан 2013-2014 років.

Українські посадовці кажуть, що для того, аби провести велике голосування у воєнний час, необхідно подолати значні фінансові, логістичні та юридичні перешкоди. У приватних розмовах дехто зазначає, що така перспектива є абсолютно неможливою і може надати московським агентам можливість проникнути в Україну і послабити її зсередини.

"росіяни наполягають на цьому через свої таємні канали. Немає жодної ситуації, в якій можна було б провести демократичні вибори під час війни", - сказав український чиновник в апараті безпеки, який говорив на умовах анонімності через делікатність теми.

Він зазначив, що проведення виборів може дати росії можливість маніпулювати і створити розкол в українському суспільстві та серед політиків, поки країна бореться за своє існування.

"Це ризиковано, шкідливо для країни і безглуздо з політичної точки зору. Це підірвало б дуже крихку політичну стійкість української держави", - сказав урядовець.

Але українські чиновники також не можуть відкинути ідею проведення виборів, ризикуючи відштовхнути від себе ключових політичних гравців на Заході, які вимагають проведення голосування, що має вирішальне значення для збереження міжнародної фінансової та військової допомоги Україні.

У травні Кокс дав інтерв'ю українським ЗМІ, в якому закликав Київ провести вибори "максимально вільно і чесно". Він навів приклад Туреччини, яка провела вибори одразу після сильного землетрусу, як доказ того, що проведення голосування можливе.

Пізніше Кокс змінив свої коментарі, визнавши, що вибори не можуть бути проведені, поки Україна перебуває у воєнному стані, який навряд чи буде скасований до закінчення війни. Але, додав, що "в певний момент вибори будуть”, і порадив почати готуватися до них якомога швидше.

Грем зробив свій заклик на зустрічі із Зеленським під час візиту до Києва у складі делегації Конгресу. На прес-конференції перед зустріччю він заявив, що для України "настав час зробити наступний крок" у "розвитку демократії, а саме провести вибори у 2024 році".

"Я хочу, щоб ця країна провела вільні і чесні вибори, навіть коли вона перебуває під загрозою", - сказав Грем.