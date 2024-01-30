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ПОЛІТИКА

Західні рекомендації: Як підтримати Україну зброєю та зміцнити оборону

30 січня 2024, 19:43
Західні рекомендації: Як підтримати Україну зброєю та зміцнити оборону
За словами Павела, на думку партнерів Заходу дані дії потрібно запровадити з огляду на те, що Україна наразі має обмежені можливості дій на полі бою на відміну від росії.

Президент Чехії Петр Павел виказав свою думку щодо необхідності постачання зброї для України. Як стверджує чеський лідер, західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії та посилити оборону.

Про це повідомляє TVN24

За словами Павела, на думку партнерів Заходу дані дії потрібно запровадити з огляду на те, що Україна наразі має обмежені можливості дій на полі бою на відміну від росії.

Він підкреслив, що для цього Києву необхідна не лише суто оборонна зброя, а й така, яка перешкоджатиме постачанню російської армії: артилерія чи крилаті ракети більшої дальності, а також західні винищувачі F-16.

"Лише баланс сил може дати обом сторонам зрозуміти, що подальших успіхів вони не досягнуть і що настав час для переговорів", - додав чеський лідер.

Чехія є одним із головних союзників України, Прага з перших днів повномасштабного вторгнення рф надає не лише гуманітарну, а й військову допомогу.

Нещодавно повідомлялося, що українські воїни зможуть продовжити навчання у Чехії у 2024 році. Палата депутатів схвалила відповідну пропозицію уряду.

Чехіядопомога Українівійна

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