Матеріали:
Теми:

Західні союзники отримують достовірну інформацію щодо українського контрнаступу – CNN

08 серпня 2023, 17:45
Західні союзники отримують достовірну інформацію щодо українського контрнаступу – CNN
Джерело unian
США визнають труднощі, з якими стикаються українські сили, хоча зберігають надію на відновлення прогресу.

Західні союзники отримують дедалі більш "витверезні" новини щодо українського контрнаступу та називають цей період найтяжчим часом війни.

Про це повідомляє CNN.

"Впродовж наступних кількох тижнів  українці ще дивитимуться, чи є шанс досягти певного прогресу. Але для них дійсно досягти прогресу, який би змінив баланс у конфлікті, я вважаю, вкрай малоймовірним", – зазначив неназваний високопоставлений західний дипломат CNN.

Видання зазначає, що найскладнішим для української армії є прорив багатошарових російських ліній оборони на Півдні та Сході, де ворог розмістив десятки тисяч мін. Українські сили зазнали там приголомшливих втрат, що змусило українське командування відвести назад деякі підрозділи, щоб перегрупуватися та зменшити втрати.

"росіяни мають низку оборонних рубежів, і  українські сили  насправді не пройшли через першу лінію. Навіть якщо вони продовжуватимуть наступ протягом наступних кількох тижнів, якщо вони не змогли досягти більшого протягом останніх семи-восьми тижнів, яка ймовірність того, що вони раптом, маючи ще більше виснажені сили, матимуть успіх? Тому що умови дуже важкі", - заявив високопоставлений західний дипломат.

Численні посадовці заявили, що наближення осені, коли очікується погіршення погодних умов, обмежує ЗСУ в часі.

"Крім того, західні посадовці кажуть, що повільний прогрес виявив труднощі перетворення українських сил на об’єднані механізовані бойові підрозділи, іноді з лише восьмитижневою підготовкою на поставлених із Заходу танках та інших нових системах озброєння. Відсутність прогресу на місцях є однією з причин, чому українські сили частіше завдають ударів на російській території, "щоб спробувати продемонструвати вразливість росії", - заявив високопоставлений військовий чиновник США. 

Ці оцінки прийшли на зміну оптимізму, що панував на початку контрнаступу. Посадовці називають ці очікування "нереалістичними" і зараз починають тиснути на Україну, щоб почати мирні переговори, включно з розглядом можливості територіальних поступок.

"путін цього чекає. Він може пожертвувати людьми і виграти час", — вважає Квіглі. 

війна в Україніросія окупантиконтрнаступЗСУ

Останні матеріали

Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Політика
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 12:36
Політика
"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 09:12
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється