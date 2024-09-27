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ПОЛІТИКА

Західні союзники затримують військову підтримку для України через фінансові труднощі – Bloomberg

27 вересня 2024, 08:39
Західні союзники затримують військову підтримку для України через фінансові труднощі – Bloomberg
Україна щосили намагається переконати своїх західних союзників виконати свої обіцянки, оскільки майбутня зима стане вже третьою з моменту повномасштабного вторгнення рф.

Військова допомога Україні на наступний рік опинилася під загрозою, оскільки в одних союзників країни труднощі з отриманням фінансування, а інші відмовляються його збільшити для допомоги Києву.

Про це пише Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, які побажали зберегти анонімність, Україна щосили намагається переконати своїх західних союзників виконати свої обіцянки, оскільки майбутня зима стане вже третьою з моменту повномасштабного вторгнення рф. 

Військова машина москви навпаки випереджає спроможність України щодо придбання боєприпасів і ракет. 

За словами одного з джерел видання, динаміка така, що економіка росії перебуває в стані війни, на відміну від союзників України. 

Як підкреслює Bloomberg, значна частина військової підтримки України у 2025 році пов’язана з угодою «Великої сімки» про надання кредитів на суму 50 мільярдів доларів з прибутку, отриманого від заморожених активів російського Центробанку.

При цьому союзники продовжують торг з приводу остаточних деталей цієї угоди, і США домагаються гарантій, що Угорщина не буде блокувати заходи ЄС. Остаточна цифра може виявитися нижчою, якщо домовленості не будуть досягнуті. 

Однак навіть $50 мільярдів недостатньо Україні для ще одного року війни.

"За словами джерел, фінансова криза, що насувається серед союзників, настає в небезпечний для України момент і може змусити Київ почати переговори з позиції слабкості", — пише Bloomberg.

Також видання акцентує, що, наступний рік буде особливо вирішальним, оскільки в 2026 році економіка рф може зіткнутися зі зростаючим тиском. Ця динаміка може підірвати віру путіна в те, що час на його боці.

Втім, у той час, як Москва, чиє виробництво підтримується поставками з Ірану та Північної Кореї, продовжує вкладати бюджетні кошти у військові потреби, європейські союзники України стикаються з обмеженнями.

Навіть допомога від Великої Британії також, мабуть, пішла на спад, повідомило виданню обізнане джерело.

озброєннявійна

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