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Західні страховики і далі стахують російську нафту – Reuters

08 серпня 2024, 19:49
Західні страховики і далі стахують російську нафту – Reuters
Фото: Reuters
Щонайменше дві компанії застрахували судна Gioiosa та Orion I, які взяли на борт вантаж від компанії "роснєфть".

Група страхових компаній і далі обслуговує танкери, які використовують для перевезення російської сирої нафту, попри санкції, повідомляє Reuters.

Мова йде про п'ять страховиків: American Club, West of England та норвезької Gard. Вони обслугували 10 танкерів, які у цьому році вирушили з рф до Азії.

American Club та West of England застрахували два судна – Gioiosa і Orion I, які здійснили подібні рейси на початку цього року. 

Згідно з даними агенства, обидва судна взяли на борт сиру нафту від російської державної компанії "Роснєфть".

Санкіцї, які запровадила G7 і її союзники, дозволяють західним страховикам і суднам брати участь у торгівлі російською нафтою лише в тому випадку, якщо "‎чорне золото"‎ продається за ціною нижче 60 доларів за барель.

В American Club заявили, що вони не мали доступу до даних щодо ціни за нафту під час надання послуг для судна Gioiosa.

 
страхуванняросійська нафтатанкери

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