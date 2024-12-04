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Західні системи ППО захищатимуть тільки країни НАТО – глава Міноборони Польщі

04 грудня 2024, 15:55
Західні системи ППО захищатимуть тільки країни НАТО – глава Міноборони Польщі
Фото: РБК-Україна
Косиняк-Камиш заявив, що Польща отримує західні системи ППО, зокрема, для захисту хаба з допомоги Україні.
Західні системи ППО, які незабаром отримає Польща, захищатимуть виключно повітряний простір країн Північноатлантичного альянсу.
 
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.
 
Також він наголосив, що Європа має посилити захист повітряного простору "прифронтових країн", зокрема Польщі, Румунії, Латвії, через нещодавні випадки з російськими дронами. Косиняк-Камиш озвучив це на тлі питання відправки норвезьких винищувачів F-35 і зенітних систем NASAMS для захисту логістичного хаба з допомоги Україні в Ясені в ефірі телеканалу телеканалу TVN24.
 
Очільник Міноборони країни також додав, що протягом року Польщу й надалі підтримуватимуть союзники - у них є навіть цілий план, підготовлений, зокрема, для захисту Польщі. А ситуацію з постійними масованими атаками Росії проти України він назвав "драматичною".
ПольщаППОвійна в Україніросія окупанти

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