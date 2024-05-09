Західні військові інструктори можуть вирушити в Україну – МЗС Литви

За словами міністра, пропозиція навчати українців усередині їхньої власної країни була "більш практичною", ніж навчання на території країн-членів НАТО.

Відправлення іноземних військ в Україну показало б російському диктатору путіну, що не йому вирішувати, як Захід допомагатиме Києву.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс,повідомляє The Guardian.

"Наші війська навчали українців в Україні ще до війни, і ми робили це протягом багатьох років. Тож повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним. Це може стати першим кроком у рамках ініціативи президента Макрона", - заявив він.

За словами міністра, пропозиція навчати українців усередині їхньої власної країни була "більш практичною", ніж навчання на території країн-членів НАТО.

"Вам не потрібно перевозити їх по всьому світу. У вас є все, що їм потрібно, прямо тут. Може виявитися, що інструктори, розміщені в рамках коаліції для навчання українців в Україні, можуть бути захищені засобами ППО, а це, своєю чергою, має на увазі, що частину українського неба можуть захистити засоби ППО", - підкреслив Ландсбергіс.

За його словами, цей крок "покаже путіну, що не йому вирішувати, як ми будемо допомагати Україні. Замість цього ми подивимося, що потрібно, і пристосуємося до ситуації, тому що ситуація не стає кращою".

Ландсбергіс сказав, що заяви про ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона вже спрацювали, оскільки Кремль змінив свої розрахунки.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливості відправки іноземних військ на допомогу Україні. Це викликало розбіжності серед союзників України, які побоюються, що це може спровокувати пряму конфронтацію з росією.

Військовий експерт, ексспівробітник Пентагону Стівен Браєн стверджує, що Франція вже направила в Україну перших 100 своїх легіонерів.