Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Західні виробники зброї інвестують у лазерні системи для захисту від БпЛА – FT

22 жовтня 2024, 12:38
Західні виробники зброї інвестують у лазерні системи для захисту від БпЛА – FT
джерело MoD UK
Повітряні бої безпілотників вказали на значну "асиметрію витрат" на війні — нападати сьогодні дешевше, ніж оборонятися.

Зважаючи на загрозу БпЛА, яка лише зростає, провідні західні компанії-виробники зброї, зокрема американська RTX, європейська MBDA та британська QinetiQ, почали інвестувати у розробку недорогої високоенергетичної лазерної зброї проти дронів.

Як повідомляє Financial Times, саме під час російсько-української повномасштабної війни виникла потреба мати засоби боротьби з безпілотниками. 

А дронові повітряні бої на фронті вказали на значну асиметрію витрат: нападати сьогодні на війні дешевше, ніж оборонятися. Та з цим зіштовхнулися не лише на полі бою в Україні, але й на Заході, коли змушені були збивати у Червоному морі БпЛА єменських хуситів за 100-1000$ за допомогою ракет, які коштують кілька мільйонів. Це виявилося економічно невигідно. 

Саме лазерні системи, які раніше вважали елементом наукової фантастики, можуть змінити ситуацію. У FT вже навели приклад однієї з таких — британської системи DragonFire. До 2027-го її збираються встановити на кораблі Королівського флоту. Вартість одного лазерного пострілу — 10 фунтів, а його точність є феноменальною. ЗМІ наголошують, що система здатна влучити в монету з відстані 1 км.

Але такого роду озброєння має і обмеження. Наприклад, воно працює лише при прямій видимості, а його ефективність знижується за умови забрудненості повітря чи задимленості. Сам лазер потребує стабільної платформи та надійного джерела живлення.

"Якщо ви витрачаєте мільйони фунтів на розробку, то скільки ви заощаджуєте?" — прокоментував ще одне важливе питання — питання вартості розробки — дослідник з аналітичного центру RUSI Ноа Сільвія. 

Вже сьогодні експерти припускають, що лазерна зброя не стане повноцінною заміною деяких систем озброєння. Але вона може бути доповненням до установок, які вже існують.  

війназброяБПЛА

Останні матеріали

Робітники та безробітні
Політика
Робітники та безробітні "автомобільного штату" Мічиган голосуватимуть за Трампа. Незалежні виборці в Пенсильванії також – репортажі Бруно Масаєша та Едварда Лукаса
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 14:30
Україна повинна переломити ситуацію, перш ніж зможе вести переговори. Для важелів впливу потрібен стабільний фронт на Донбасі та гарантії безпеки Заходу – Джек Вотлінг
Політика
Україна повинна переломити ситуацію, перш ніж зможе вести переговори. Для важелів впливу потрібен стабільний фронт на Донбасі та гарантії безпеки Заходу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 12:13
Українці стабілізували фронт у Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Політика
Українці стабілізували фронт у Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 00:26
Політика
"Вибуховий серіал". Як американський телепродюсер за російські гроші знімав антиукраїнські відеоролики для правих інфлюенсерів – Associated Press
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 16:44
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Політика
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 12:10
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Переклад iPress – 20 жовтня 2024, 22:28
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється