Західні виробники зброї інвестують у лазерні системи для захисту від БпЛА – FT

Повітряні бої безпілотників вказали на значну "асиметрію витрат" на війні — нападати сьогодні дешевше, ніж оборонятися.

Зважаючи на загрозу БпЛА, яка лише зростає, провідні західні компанії-виробники зброї, зокрема американська RTX, європейська MBDA та британська QinetiQ, почали інвестувати у розробку недорогої високоенергетичної лазерної зброї проти дронів.

Як повідомляє Financial Times, саме під час російсько-української повномасштабної війни виникла потреба мати засоби боротьби з безпілотниками.

А дронові повітряні бої на фронті вказали на значну асиметрію витрат: нападати сьогодні на війні дешевше, ніж оборонятися. Та з цим зіштовхнулися не лише на полі бою в Україні, але й на Заході, коли змушені були збивати у Червоному морі БпЛА єменських хуситів за 100-1000$ за допомогою ракет, які коштують кілька мільйонів. Це виявилося економічно невигідно.

Саме лазерні системи, які раніше вважали елементом наукової фантастики, можуть змінити ситуацію. У FT вже навели приклад однієї з таких — британської системи DragonFire. До 2027-го її збираються встановити на кораблі Королівського флоту. Вартість одного лазерного пострілу — 10 фунтів, а його точність є феноменальною. ЗМІ наголошують, що система здатна влучити в монету з відстані 1 км.

Але такого роду озброєння має і обмеження. Наприклад, воно працює лише при прямій видимості, а його ефективність знижується за умови забрудненості повітря чи задимленості. Сам лазер потребує стабільної платформи та надійного джерела живлення.

"Якщо ви витрачаєте мільйони фунтів на розробку, то скільки ви заощаджуєте?" — прокоментував ще одне важливе питання — питання вартості розробки — дослідник з аналітичного центру RUSI Ноа Сільвія.

Вже сьогодні експерти припускають, що лазерна зброя не стане повноцінною заміною деяких систем озброєння. Але вона може бути доповненням до установок, які вже існують.