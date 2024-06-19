Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Західний альянс не витримає ще одного президентського терміну Трампа – WP

19 червня 2024, 13:22
Західний альянс не витримає ще одного президентського терміну Трампа – WP
Байден дуже добре розуміє паніку союзників.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно надзвичайно високо оцінив лідерство президента Байдена. "Я думаю, що Джо Байден — це людина, яка дуже чітко усвідомлює, що робить, і є одним з найдосвідченіших політиків у світі, особливо коли йдеться про міжнародну політику",- сказав він після зустрічі країн G7, на якій було ухвалено рішення про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів США, що забезпечується замороженими російськими активами.

Така похвала від критично налаштованого союзника суперечить глузливій риториці республіканців. Щобільше, вона відображає ступінь, до якого Байден відновив американські альянси, підірвані за час правління його попередника, і створив єдиний фронт на підтримку демократії та європейської безпеки.

Про це повідомляє Дженніфер Рубін, оглядач, що висвітлює зовнішню та внутрішню політику у газеті The Washington Post.

Коментар Шольца дає уявлення про занепокоєння європейських лідерів можливістю повернення до влади злочинця і колишнього президента Дональда Трампа — затятого ізоляціоніста, прихильника владіміра путіна — у разі його перемоги.

Байден дуже добре розуміє паніку союзників. Під час своїх поїздок у День висадки він прямо заявив, що НАТО має протистояти агресії, щоб зберегти віру в тих, хто віддав своє життя за вільну Європу 80 років тому.

""Республіканська проблема" існує тому, що республіканці слухняно вишикувалися в чергу за путінським посіпакою, повернення якого лякає наших союзників-демократів. Замість того, щоб протистояти Трампу, як це зробили Ліз Чейні [республіканка, яка відмовилась проявляти безумовну лояльність до Трампа] та інші, Макконнелл і деякі республіканські прибічники привласнять собі заслуги за порятунок України, підтримуючи при цьому кандидата, який, безсумнівно, підпише їй смертний вирок", — вважає Рубін.

Більше того, які б негаразди не спіткали Європу під час другого президентського терміну Трампа, вони не обмежаться лише Європою.

"Адміністрація Трампа кине виклик європейським політикам з цілої низки питань: від Китаю до торгівлі, від клімату до Близького Сходу. Гірше того, за потенційними зовнішньополітичними потрясіннями ховається ще один кошмар: міжнародна коаліція, яка може стати основою для популістів в Європі для встановлення особливих зв'язків з Вашингтоном Трампа", — попереджає тріо авторів з Європейської ради з міжнародних відносин.

Слабкість західних союзників щодо України майже напевно буде інтерпретована як зелене світло для Китаю для розширення свого впливу на Далекому Сході та в Африці — і для росії, яка посилить своє вторгнення на Близькому Сході, збільшивши підтримку Ірану та Сирії. Ті республіканці, які стверджують, що підтримують Ізраїль, повинні розуміти, що партнерство путіна і Трампа підбадьорить ворогів Ізраїлю і підтримувані державою терористичні угруповання Ірану.

Не дивно, що пропаганда російських ЗМІ звучить так схоже на те, що лунає з вуст Трампа та його медіа-суперників з MAGA. росія і кампанія Трампа мають спільну мету — не допустити переобрання Байдена. Останнє, чого хочуть росіяни, — це ще чотири роки, коли Байден підтримуватиме солідарність у Європі, протистоятиме російській агресії та утверджуватиме економічне і дипломатичне домінування США.

Дональд ТрампОлаф Шольц

Останні матеріали

Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 19 червня 2024, 15:19
Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Політика
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Переклад iPress – 19 червня 2024, 08:09
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 червня 2024, 14:35
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Політика
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 червня 2024, 12:04
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
Переклад iPress – 18 червня 2024, 08:51
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Cуспільство
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 14:41
Трохи геополітики.
Політика
Трохи геополітики. "Мирна" угода путіна – замаскована спроба продовжити війну проти Заходу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 червня 2024, 12:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється