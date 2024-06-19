Західний альянс не витримає ще одного президентського терміну Трампа – WP

Байден дуже добре розуміє паніку союзників.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно надзвичайно високо оцінив лідерство президента Байдена. "Я думаю, що Джо Байден — це людина, яка дуже чітко усвідомлює, що робить, і є одним з найдосвідченіших політиків у світі, особливо коли йдеться про міжнародну політику",- сказав він після зустрічі країн G7, на якій було ухвалено рішення про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів США, що забезпечується замороженими російськими активами.

Така похвала від критично налаштованого союзника суперечить глузливій риториці республіканців. Щобільше, вона відображає ступінь, до якого Байден відновив американські альянси, підірвані за час правління його попередника, і створив єдиний фронт на підтримку демократії та європейської безпеки.

Про це повідомляє Дженніфер Рубін, оглядач, що висвітлює зовнішню та внутрішню політику у газеті The Washington Post.

Коментар Шольца дає уявлення про занепокоєння європейських лідерів можливістю повернення до влади злочинця і колишнього президента Дональда Трампа — затятого ізоляціоніста, прихильника владіміра путіна — у разі його перемоги.

Байден дуже добре розуміє паніку союзників. Під час своїх поїздок у День висадки він прямо заявив, що НАТО має протистояти агресії, щоб зберегти віру в тих, хто віддав своє життя за вільну Європу 80 років тому.

""Республіканська проблема" існує тому, що республіканці слухняно вишикувалися в чергу за путінським посіпакою, повернення якого лякає наших союзників-демократів. Замість того, щоб протистояти Трампу, як це зробили Ліз Чейні [республіканка, яка відмовилась проявляти безумовну лояльність до Трампа] та інші, Макконнелл і деякі республіканські прибічники привласнять собі заслуги за порятунок України, підтримуючи при цьому кандидата, який, безсумнівно, підпише їй смертний вирок", — вважає Рубін.

Більше того, які б негаразди не спіткали Європу під час другого президентського терміну Трампа, вони не обмежаться лише Європою.

"Адміністрація Трампа кине виклик європейським політикам з цілої низки питань: від Китаю до торгівлі, від клімату до Близького Сходу. Гірше того, за потенційними зовнішньополітичними потрясіннями ховається ще один кошмар: міжнародна коаліція, яка може стати основою для популістів в Європі для встановлення особливих зв'язків з Вашингтоном Трампа", — попереджає тріо авторів з Європейської ради з міжнародних відносин.

Слабкість західних союзників щодо України майже напевно буде інтерпретована як зелене світло для Китаю для розширення свого впливу на Далекому Сході та в Африці — і для росії, яка посилить своє вторгнення на Близькому Сході, збільшивши підтримку Ірану та Сирії. Ті республіканці, які стверджують, що підтримують Ізраїль, повинні розуміти, що партнерство путіна і Трампа підбадьорить ворогів Ізраїлю і підтримувані державою терористичні угруповання Ірану.

Не дивно, що пропаганда російських ЗМІ звучить так схоже на те, що лунає з вуст Трампа та його медіа-суперників з MAGA. росія і кампанія Трампа мають спільну мету — не допустити переобрання Байдена. Останнє, чого хочуть росіяни, — це ще чотири роки, коли Байден підтримуватиме солідарність у Європі, протистоятиме російській агресії та утверджуватиме економічне і дипломатичне домінування США.