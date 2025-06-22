Західний бізнес не поспішає повертатися в росію — BBC

Під час спілкування в кулуарах форуму Розенберг дізнався, як у росії бачать майбутнє своєї економіки, зокрема з точки зору повернення західних інфесторів.

Попри те, що президент США Дональд Трамп хоче покращення економічних відносин з рф, західний бізнес навряд чи повернеться у великій кількості в росію, поки вона веде війну проти України.

Про це пише оглядач BBC Стівен Розенберг за підсумками Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За його словами, захід був задуманий "як блискуча вітрина російської економіки", однак цей блиск суттєво згас "через тисячі міжнародних санкцій", накладених на росію через її війну в Україні, адже багато західних компаній пішли з рф.

Під час спілкування в кулуарах форуму Розенберг дізнався, як у росії бачать майбутнє своєї економіки, зокрема з точки зору повернення західних інфесторів.

"Сьогодні ми снідали з Американською торговельною палатою, і багато інвесторів прибуло зі США. Ми відчуваємо, що багато американських компаній хочуть повернутися. Я думаю, що американська адміністрація розуміє, що діалог і спільна співпраця краще, ніж санкції, які не працюють і шкодять вашому бізнесу", - цитує автор уповноваженого президента рф владіміра путіна з іноземних інвестицій Кирила Дмитрієва.

Утім, автор робить припущення, що західний бізнес навряд чи повернеться у великій кількості, поки Росія веде війну проти України. Зокрема, він розповів про свою розмову із президентом Американської торговельної палати в росії Робертом Ейджі.

"Я вважаю, що зрозуміло, що конфлікту потрібно якось покласти край, перш ніж американські компанії серйозно задумаються про повернення", - процитував він Ейджі.

"Ви просили адміністрацію Трампа зняти деякі санкції з росії?" - запитав його Розенберг.

"Ми були у Вашингтоні, провели аналіз впливу американських санкцій на американський бізнес. Ми передали це адміністрації", - відповів президент торговельної палати.

"Чи згодні ви з тим, що ідея повернення західного бізнесу є суперечливою у світлі війни в Україні?" - запитав автор статті.

"Західні компанії приймали рішення на основі того, що сталося три-чотири роки тому. І саме вони вирішують, чи правильний час повернутися", - відповів Ейджі.

Розенберг вважає, що після більш ніж трьох років війни та масових санкцій росія стикається з важкими економічними викликами: високою інфляцією, високими відсотковими ставками, стагнацією, рецесією, і як скоро ці проблемо будуть вирішені - невідомо.