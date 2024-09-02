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Захоплення Покровська може підірвати оборону ЗСУ – Financial Times

02 вересня 2024, 09:33
Захоплення Покровська може підірвати оборону ЗСУ – Financial Times
Фото: Генштаб ЗСУ
Рішення москви залишати свої сили на Донбасі є однією з причин того, що росіяни не можуть витіснити українські війська з власної території.
росія не хоче, щоб прорив ЗСУ на територію Курської області підірвав її плани із захоплення нових територій, тому українські війська продовжують втрачати позиції на сході Донецької області.
 
Про це  йдеться у статті Financial Time.
 
Захоплення Покровська може підірвати оборону ЗСУ на решті територій регіону, оскільки він слугує транспортною магістраллю до Краматорська й Костянтинівки, а також забезпечує автомобільне сполучення з центральною Україною. 
 
За даними британського Міноборони, окупаційні війська знаходяться в межах 10 кілометрів від міста, однак їхнє просування може сповільнитися після наближення до більш забудованих районів. Російських загарбників бачили у Селидовому, сам Покровськ залишили вже тисячі людей.
 
Рішення москви залишати свої сили на Донбасі є однією з причин того, що росіяни не можуть витіснити українські війська з власної території. В американському Інституті вивчення війни кажуть, що командування рф "вкрай неохоче" відводить боєздатні підрозділи з прифронтових районів навколо Покровська і Торецька. 
 
російські провоєнні блогери повідомляють про перекидання бійців 15-ї мотострілецької та 1-ї Слов'янської мотострілецької бригади. Також окупанти перекинули сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Харківській і Запорізькій областях.
ЗСУвійна в Україніпокровськросія окупанти

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