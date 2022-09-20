Захищати інтереси України - Кулеба розповів про завдання делегації на Генасамблеї ООН
Про це в коментарі Укрінформу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який очолює українську делегацію на Генасамблеї.
"Будь-яка основна ідея директив для делегації – захищати інтереси України", - зазначив очільник МЗС, відповідаючи на запитання про основну ідею директив українській делегації.
Кулеба вказав, що Україна підтримує постійний діалог з європейськими та американськими партнерами.
"Ми працюємо над тим, щоб розширити коло цього спілкування завдяки африканським, азійським, латиноамериканським країнам. Ті питання, які є для нас актуальними, - зброя санкції, торгівля, функціонування зернового коридору, - усі вони й лежать в основі наших директив", - пояснив міністр.
За його словами, Генеральна Асамблея дає можливість "поспілкуватися з тими частинами світу, з якими ми не маємо постійного контакту". Тобто очікується насичена програма такого спілкування з країнами Азії, Африки, Латинської Америки й Тихоокеанського регіону.
"Нам потрібно й надалі збільшувати коаліцію не лише для протидії російській агресії, а й для підтримки конкретних ініціатив", - зауважив Кулеба, зазначивши, що йдеться про просування санкцій, постачання зброї Україні, функціонування Кримської платформи, а також про гарантії нашій державі на основі нещодавніх пропозицій Київського безпекового договору Єрмака - Расмуссена.
Щодо специфічних питань, над якими працює делегація, - це мобілізація коаліції на захист зернового коридору, додав міністр.
"Ми розуміємо, що путін спробує зірвати функціонування цього коридору, намагатиметься спотворити реальність і звинуватити Захід у тому, ніби саме він отримує найбільше українського зерна, що є неправдою", - розповів Кулеба.
Активне спілкування з країнами "глобального півдня" спрямоване на те, аби вони стали на захист зернового коридору, оскільки це впливає на ціни й дає можливість уникнути голоду в найбідніших країнах.
Глава МЗС зазначив, що саме такі сигнали міститимуться у виступі Президента України Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї.
"Наш головний месидж насправді дуже простий: ми всі в одному човні, і російська атака - це не лише атака на Україну. Це атака на світоустрій", - сказав Кулеба, додавши, що усі, хто хоче, аби у світі існували якісь правила, мають об‘єднатися навколо підтримки України..
"Тим більше що Україна перемагає, а підтримувати переможця завжди приємно", - додав Кулеба.
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