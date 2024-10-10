Захистити безпеку ЄС від Трампа можна створивши "банк НАТО" – The Guardian
Британські та німецькі експерти також закликали країни активно розглянути заходи для захисту України в разі переобрання екс-президента США.
Країни Євросоюз, Британія та Україна повинні терміново зміцнити колективну безпеку, створивши "банк НАТО" для фінансування оборонних витрат.
Згідно зі звітом, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США, це може призвести до значного скорочення оборонних витрат США в Європі, нав'язування Україні мирної угоди з поступками на користь росії або навіть до виходу США з НАТО. Це матиме серйозні наслідки для обміну розвідданими та виконання статті 5 про колективну самооборону НАТО.
Перший президентський термін Трампа був відзначений скасуванням угод, введенням тарифів на союзників і підтримкою авторитарних режимів, каже один з авторів звіту Сем Гудмен і закликав європейських лідерів зміцнити європейську оборону й безпеку на випадок другого терміну Трампа.
Звіт був створений авторством британського проєкту New Diplomacy Project і німецького Фонду Фрідріха Еберта, які співпрацюють із Соціал-демократичною партією Німеччини.
Документ опублікували перед зустріччю нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте з британськими лідерами в Лондоні.
Дональд Трамп раніше заявляв, що у разі перемоги на виборах змусить Україну домовлятися з президентом рф путіним.
В звіті є попередження, що кремль вимагатиме занадто багато, а такий мирний план провалиться.
Щоб пом'якшити наслідки другого президентства Трампа, пропонується створити багатосторонню кредитну установу - банк НАТО, який допоможе країнам Альянсу заощаджувати на оборонних закупівлях, надаючи позики під низькі відсотки та з довшими термінами погашення.
В звіті рекомендується, аби Британія підготувала або оновила угоди з безпеки з Німеччиною, ЄС і Францією, щоб посилити оборонні можливості, включаючи системи ПРО, дозаправку літаків, кібербезпеку та інші спільні проєкти.
Автори вважають, що Трамп може підірвати НАТО і використати свій "мирний план" для обмеження військової допомоги Україні, що викличе серйозні дипломатичні та військові наслідки для Європи.
Один із авторів звіту з проєкту нової дипломатії Доктор Джейд МакГлінн сказала, що європейські лідери повинні зараз активно розглянути заходи, щоб завчасно підтримати Україну в разі переобрання Трампа в листопаді,
"Хоча у Трампа буде обмежене політичне поле для маневру щодо політики щодо України, коли йдеться про надання летальної допомоги, стратегічну двозначність і дипломатичні важелі впливу, він може прагнути підірвати альянс НАТО та використовувати свій "мирний план", щоб обмежити подальшу летальну допомогу Україні", - додала МакГлінн.