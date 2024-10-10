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Захистити безпеку ЄС від Трампа можна створивши "банк НАТО" – The Guardian

10 жовтня 2024, 11:54
Захистити безпеку ЄС від Трампа можна створивши
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Був створений відповідний звіт, який формували кілька груп аналітиків з різних міжнародних центрів.

Британські та німецькі експерти також закликали країни активно розглянути заходи для захисту України в разі переобрання екс-президента США. 

Про це йдеться в матеріалі британської газети The Guardian.

Країни Євросоюз, Британія та Україна повинні терміново зміцнити колективну безпеку, створивши "банк НАТО" для фінансування оборонних витрат.

Згідно зі звітом, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США, це може призвести до значного скорочення оборонних витрат США в Європі, нав'язування Україні мирної угоди з поступками на користь росії або навіть до виходу США з НАТО. Це матиме серйозні наслідки для обміну розвідданими та виконання статті 5 про колективну самооборону НАТО.

Перший президентський термін Трампа був відзначений скасуванням угод, введенням тарифів на союзників і підтримкою авторитарних режимів, каже один з авторів звіту Сем Гудмен і закликав європейських лідерів зміцнити європейську оборону й безпеку на випадок другого терміну Трампа.

Звіт був створений авторством британського проєкту New Diplomacy Project і німецького Фонду Фрідріха Еберта, які співпрацюють із Соціал-демократичною партією Німеччини. 

Документ опублікували перед зустріччю нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте з британськими лідерами в Лондоні.

Дональд Трамп раніше заявляв, що у разі перемоги на виборах змусить Україну домовлятися з президентом рф путіним. 

В звіті є попередження, що кремль вимагатиме занадто багато, а такий мирний план провалиться.

Щоб пом'якшити наслідки другого президентства Трампа, пропонується створити багатосторонню кредитну установу - банк НАТО, який допоможе країнам Альянсу заощаджувати на оборонних закупівлях, надаючи позики під низькі відсотки та з довшими термінами погашення.

В звіті рекомендується, аби  Британія підготувала або оновила угоди з безпеки з Німеччиною, ЄС і Францією, щоб посилити оборонні можливості, включаючи системи ПРО, дозаправку літаків, кібербезпеку та інші спільні проєкти.

Автори вважають, що Трамп може підірвати НАТО і використати свій "мирний план" для обмеження військової допомоги Україні, що викличе серйозні дипломатичні та військові наслідки для Європи.

Один із авторів звіту з проєкту нової дипломатії Доктор Джейд МакГлінн сказала, що європейські лідери повинні зараз активно розглянути заходи, щоб завчасно підтримати Україну в разі переобрання Трампа в листопаді, 

"Хоча у Трампа буде обмежене політичне поле для маневру щодо політики щодо України, коли йдеться про надання летальної допомоги, стратегічну двозначність і дипломатичні важелі впливу, він може прагнути підірвати альянс НАТО та використовувати свій "мирний план", щоб обмежити подальшу летальну допомогу Україні", - додала МакГлінн. 

 
ЄвросоюзНАТОДональд Трампбанк НАТО

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