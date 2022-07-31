Закарпатська облрада хоче відновити роботу Ужгородського аеропорту

Міжнародний аеропорт "Ужгород" розташований в гірській місцевості таким чином, що поріг злітно-посадкової смуги 10 розташований за декілька сотень метрів від україно-словацького кордону

Закарпатська облрада на сесії наприкінці цього тижня вирішила збільшити статутний капітал розташованого біля самого кордону з ЄС Ужгородського аеропорту на 26 млн грн з метою відновити його роботу, не чекаючи кінця війни.

"Суттєво підняли фінансування Ужгородського аеропорту, ... щоб провести необхідні процедури, отримати дозволи, побудувати необхідні будівлі і, нарешті, починати заробляти, а не рахувати збитки", – написав у Facebook голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.

"Колишній мінус - злітно-посадкова смуга, яка починається за кордоном, стала його плюсом. Треба використовувати це", - зазначив він.

Міжнародний аеропорт "Ужгород" розташований в гірській місцевості таким чином, що поріг злітно-посадкової смуги 10 розташований за декілька сотень метрів від україно-словацького кордону. Тому для здійснення посадок за приладами на цьому аеродромі використовується повітряний простір Словаччини.

У вересні 2020 року Україна і Словаччина підписали міжурядову угоду, і через рік аеропорт прийняв перший авіарейс з використанням певної частини повітряного простору Словаччини.

Місцеві ЗМІ також передають слова Чубірка, який висловив упевненість, що аеропорт вдасться запустити "через місяць-два", а використовувати його будуть українські компанії, що базуються сьогодні в Європі.