Закарпатська облрада хоче відновити роботу Ужгородського аеропорту
"Суттєво підняли фінансування Ужгородського аеропорту, ... щоб провести необхідні процедури, отримати дозволи, побудувати необхідні будівлі і, нарешті, починати заробляти, а не рахувати збитки", – написав у Facebook голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.
"Колишній мінус - злітно-посадкова смуга, яка починається за кордоном, стала його плюсом. Треба використовувати це", - зазначив він.
Міжнародний аеропорт "Ужгород" розташований в гірській місцевості таким чином, що поріг злітно-посадкової смуги 10 розташований за декілька сотень метрів від україно-словацького кордону. Тому для здійснення посадок за приладами на цьому аеродромі використовується повітряний простір Словаччини.
У вересні 2020 року Україна і Словаччина підписали міжурядову угоду, і через рік аеропорт прийняв перший авіарейс з використанням певної частини повітряного простору Словаччини.
Місцеві ЗМІ також передають слова Чубірка, який висловив упевненість, що аеропорт вдасться запустити "через місяць-два", а використовувати його будуть українські компанії, що базуються сьогодні в Європі.
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