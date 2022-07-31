RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Закарпатська облрада хоче відновити роботу Ужгородського аеропорту

Міжнародний аеропорт "Ужгород" розташований в гірській місцевості таким чином, що поріг злітно-посадкової смуги 10 розташований за декілька сотень метрів від україно-словацького кордону
Закарпатська облрада на сесії наприкінці цього тижня вирішила збільшити статутний капітал розташованого біля самого кордону з ЄС Ужгородського аеропорту на 26 млн грн з метою відновити його роботу, не чекаючи кінця війни.
Закарпатська облрада хоче відновити роботу Ужгородського аеропорту Фото: hyser.com.ua

"Суттєво підняли фінансування Ужгородського аеропорту, ... щоб провести необхідні процедури, отримати дозволи, побудувати необхідні будівлі і, нарешті, починати заробляти, а не рахувати збитки", – написав у Facebook голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.

"Колишній мінус - злітно-посадкова смуга, яка починається за кордоном, стала його плюсом. Треба використовувати це", - зазначив він.

Міжнародний аеропорт "Ужгород" розташований в гірській місцевості таким чином, що поріг злітно-посадкової смуги 10 розташований за декілька сотень метрів від україно-словацького кордону. Тому для здійснення посадок за приладами на цьому аеродромі використовується повітряний простір Словаччини.

У вересні 2020 року Україна і Словаччина підписали міжурядову угоду, і через рік аеропорт прийняв перший авіарейс з використанням певної частини повітряного простору Словаччини.

Місцеві ЗМІ також передають слова Чубірка, який висловив упевненість, що аеропорт вдасться запустити "через місяць-два", а використовувати його будуть українські компанії, що базуються сьогодні в Європі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2022 12:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.