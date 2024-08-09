Заклик прем'єра Саксонії зменшити військову допомогу Україні викликав обурення

Заступник лідера парламентської фракції ХДС у Бундестазі Йоганн Вадефул у відповідь на коментарі Кречмера заявив, що Німеччина має обов'язок підтримувати "країну.

Заклик прем’єр-міністра німецької землі Саксонія Міхаеля Кречмера, представника опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), до зменшення військової допомоги Україні викликав жорстку критику, зокрема з боку його власної партії.

Про це повідомляє Spiegel.

Заступник лідера парламентської фракції ХДС у Бундестазі Йоганн Вадефул у відповідь на коментарі Кречмера заявив, що Німеччина має обов'язок підтримувати "країну, в яку вона сама вторглася під час Другої світової війни".

"Ми стоїмо на боці свободи, і ми виконаємо свій обов'язок. Це чітка і незмінна позиція ХДС", – підкреслив політик.

Із ним погодився і речник питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС Юрген Гардт, який наголосив, що фракція "має одностайну думку" стосовно подальшої військової допомоги Україні.

Прокоментував скандальну заяву прем’єра Саксонії й голова комітету з питань оборони в Бундестазі Маркус Фабер, представник Вільної демократичної партії.

"Мені огидно, що прем'єр-міністр (Саксонії. – Ред.) використовує боротьбу українців за виживання для своєї регіональної виборчої кампанії", – сказав він, наголосивши, що українці воюють не через бажання війни, "а тому, що не хочуть жити в одній великій Бучі, в якій російська армія без розбору вбиває, катує і ґвалтує".