Заколот Прігожина завдав росії великих збитків у сфері фінансів – Bloomberg

Тепер кремлю доведеться витрачатися на додаткове військове прикриття москви, що може обійтися російському уряду в додаткові 5% до видаткової частини бюджету – тобто ще 1,3 трлн рублів (14 млрд доларів) у цьому році.

Заколот Євгєнія Прігожина не тільки похитнув авторитет кремля, а й завдав росії великих збитків у сфері фінансів.

Про це пише видання Bloomberg.

Автори публікації зазначають, що витрати від заколоту "вагнерівців" не обмежуються вартістю тих ресурсів, які були витрачені на бойову підготовку найманців та облаштування польових таборів для них в окупованій частині України.

Тепер кремлю доведеться витрачатися на додаткове військове прикриття москви, що може обійтися російському уряду в додаткові 5% до видаткової частини бюджету – тобто ще 1,3 трлн рублів (14 млрд доларів) у цьому році.

Ці витрати для кремля будуть дуже недоречні, оскільки путін наступного року планує переобратися на новий строк. За оцінкою Bloomberg, у минулому кремль перед виборами завжди піднімав зарплати в держсекторі, що призводило до загального зростання зарплат у країні приблизно на 12%.

Цьогоріч, за кілька місяців до заколоту, путін вже оголосив про підвищення мінімальної заробітної плати на 18,5% з 2024 року. Це вплине на майже 5 мільйонів росіян. Експерти відзначають, що цим справа, звичайно, не обмежиться, і кремль почне смітити грошима і за іншими соціальними статтями витрат.

"Заколот посилить фінансовий стрес і зірве спроби уряду стабілізувати бюджетний баланс. Державний фонд заробітної плати також зросте, щоб зберегти підтримку основних виборців на шляху до виборів", – вважає російський економіст Алєксандр Ісаков.

Bloomberg констатує, що знайти на все це гроші буде непросто, оскільки західні санкції скорочують доходи росії від експорту енергоресурсів.

На цьому тлі міністр фінансів рф Антон Сілуанов вже виступив із пропозицією про повсюдне скорочення витрат на 10% в бюджеті наступного року за всіма так званими незахищеними статтями – все, крім зарплат і комунальних витрат.