Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Заколот Прігожина завдав росії великих збитків у сфері фінансів – Bloomberg

17 липня 2023, 19:12
Заколот Прігожина завдав росії великих збитків у сфері фінансів – Bloomberg
Тепер кремлю доведеться витрачатися на додаткове військове прикриття москви, що може обійтися російському уряду в додаткові 5% до видаткової частини бюджету – тобто ще 1,3 трлн рублів (14 млрд доларів) у цьому році.

Заколот Євгєнія Прігожина не тільки похитнув авторитет кремля, а й завдав росії великих збитків у сфері фінансів. 

Про це пише видання Bloomberg.

Автори публікації зазначають, що витрати від заколоту "вагнерівців" не обмежуються вартістю тих ресурсів, які були витрачені на бойову підготовку найманців та облаштування польових таборів для них в окупованій частині України. 

Тепер кремлю доведеться витрачатися на додаткове військове прикриття москви, що може обійтися російському уряду в додаткові 5% до видаткової частини бюджету – тобто ще 1,3 трлн рублів (14 млрд доларів) у цьому році.

Ці витрати для кремля будуть дуже недоречні, оскільки путін наступного року планує переобратися на новий строк. За оцінкою Bloomberg, у минулому кремль перед виборами завжди піднімав зарплати в держсекторі, що призводило до загального зростання зарплат у країні приблизно на 12%. 

Цьогоріч, за кілька місяців до заколоту, путін вже оголосив про підвищення мінімальної заробітної плати на 18,5% з 2024 року. Це вплине на майже 5 мільйонів росіян. Експерти відзначають, що цим справа, звичайно, не обмежиться, і кремль почне смітити грошима і за іншими соціальними статтями витрат.

"Заколот посилить фінансовий стрес і зірве спроби уряду стабілізувати бюджетний баланс. Державний фонд заробітної плати також зросте, щоб зберегти підтримку основних виборців на шляху до виборів", – вважає російський економіст Алєксандр Ісаков.

Bloomberg констатує, що знайти на все це гроші буде непросто, оскільки західні санкції скорочують доходи росії від експорту енергоресурсів. 

На цьому тлі міністр фінансів рф Антон Сілуанов вже виступив із пропозицією про повсюдне скорочення витрат на 10% в бюджеті наступного року за всіма так званими незахищеними статтями – все, крім зарплат і комунальних витрат.

заколот прігожиназбиткивійна в Україні

Останні матеріали

Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Бізнес & Фінанси
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Переклад iPress – 17 липня 2023, 16:34
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Cуспільство
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2023, 10:57
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Політика
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 липня 2023, 08:36
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
Cуспільство
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
13 липня 2023, 23:27
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Політика
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Переклад iPress – 13 липня 2023, 16:51
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Політика
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 12:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється