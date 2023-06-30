Заколот "вагнерівців" послабив путіна – Трамп

США повинні використати цим моментом для проведення переговорів між рф і Україною, вважає експрезидент.

Президент рф владімір путін був "дещо ослаблений" заколотом приватної військової компанії "Вагнер".

Про це в інтерв'ю Reuters заявив колишній лідер США Дональд Трамп.

На його думку, очільник кремля "дещо ослаблений" заколотом "вагнерівців", і Сполучені Штати повинні використати цей момент для переговорів про мирне врегулювання між росією та Україною.

"Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну. Я думаю, що найбільша річ, яку США повинні робити зараз, - це встановлення миру: зібрати росію та Україну й укласти мир", - сказав Трамп.

Політик не виключив, що українській владі, можливо, доведеться поступитися частиною території на користь росії, щоб зупинити війну, яка почалася із вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року.

За словами Трампа, якби він був президентом, усе було б "предметом переговорів", але українці, які вели активну боротьбу за захист своєї землі, "заслужили багато".

"Я думаю, що вони мали б право залишити собі більшу частину того, що вони відвоювали, і я думаю, що росія так само погодилася б на це. Вам потрібен правильний посередник або учасник переговорів, а у нас зараз його немає", - сказав експрезидент США.

Нагадаємо, 23 червня ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони рф Сергія Шойгу. 24 червня він направив колони "вагнерівців" на москву. Протягом дня "вагнерівцям" вдалося пройти кілька областей. Вони зупинилися за 200 км від москви.