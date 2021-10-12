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Закон про держбюджет-2022 направили на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік".
Закон про держбюджет-2022 направили на підпис Президенту Фото: president.gov.ua
Документ направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському, повідомляє Укрінформ із посилання на дані, оприлюднені на сайті ВР.
 
Так, згідно із законом, у 2022 році доходи державного бюджету передбачаються у сумі 1 322 мільярдів гривень, видатки – у сумі 1 497 мільярдів гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету становить 188 мільярдів гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – 160 мільярдів гривень, граничний обсяг дефіциту спеціального фонду – 28 мільярдів гривень.
 
Законодавчим актом "Про Державний бюджет України на 2022 рік" встановлено, що у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме - 2 393 гривень (з 1 січня), 2 508 гривень (з 1 липня), 2 589 гривень (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2 100 гривень, з 1 липня – 2 201 гривня, з 1 грудня – 2 272 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2 618 гривень, з 1 липня – 2 744 гривень, з 1 грудня – 2 833 гривень. Для працездатних осіб: з 1 січня – 2 481 гривня, з 1 липня – 2 600 гривень, з 1 грудня – 2 684 гривень.
 
Законом також передбачено, що у 2022 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження радою НБУ річної фінансової звітності та формування резервів у порядку та розмірах, визначених законом “Про Національний банк України”, перераховує до Державного бюджету кошти на загальну суму не менш 13,581 мільярда гривень.
 
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік".
 
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10 12 2021 12:59
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