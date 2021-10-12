Закон про держбюджет-2022 направили на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Документ направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському, повідомляє Укрінформ із посилання на дані, оприлюднені на сайті ВР.

Так, згідно із законом, у 2022 році доходи державного бюджету передбачаються у сумі 1 322 мільярдів гривень, видатки – у сумі 1 497 мільярдів гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету становить 188 мільярдів гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – 160 мільярдів гривень, граничний обсяг дефіциту спеціального фонду – 28 мільярдів гривень.

Законодавчим актом "Про Державний бюджет України на 2022 рік" встановлено, що у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме - 2 393 гривень (з 1 січня), 2 508 гривень (з 1 липня), 2 589 гривень (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2 100 гривень, з 1 липня – 2 201 гривня, з 1 грудня – 2 272 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2 618 гривень, з 1 липня – 2 744 гривень, з 1 грудня – 2 833 гривень. Для працездатних осіб: з 1 січня – 2 481 гривня, з 1 липня – 2 600 гривень, з 1 грудня – 2 684 гривень.

Законом також передбачено, що у 2022 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження радою НБУ річної фінансової звітності та формування резервів у порядку та розмірах, визначених законом “Про Національний банк України”, перераховує до Державного бюджету кошти на загальну суму не менш 13,581 мільярда гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік".