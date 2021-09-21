БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГолова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про віртуальні активи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Закон про криптовалюту пішов на підпис Президенту
Закон надасть можливість громадянам та підприємствам, які фактично володіють віртуальними активами, розпоряджатись ними згідно з чинним законодавством
Фото: president.gov.ua
Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон "Про віртуальні активи" (проєкт №3637)", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що закон надасть можливість громадянам та підприємствам, які фактично володіють віртуальними активами, розпоряджатись ними згідно з чинним законодавством.
Документ передбачає:
- впорядкування нормативно-правового регулювання для ринку віртуальних активів, його учасників,
- визначення правового статусу віртуальних активів як об'єктів цивільних прав,
- впорядкування цивільно-правових відносин між фізичними та юридичними особами які виникають в процесі використання віртуальних активів,
- визначення правового статусу учасників ринку та користувачів у сфері віртуальних активів,
- встановлення основних засад та принципів державної політики у сфері віртуальних активів,
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державне регулювання та контроль на ринку віртуальних активів.
Закон направлений на підпис Президенту.
Як повідомлялося, 8 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читані і в цілому законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи", який встановлює в Україні механізм правового регулювання сфери віртуальних активів, що легалізує ринок криптовалюти.
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21 09 2021 11:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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