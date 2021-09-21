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Закон про криптовалюту пішов на підпис Президенту

Закон надасть можливість громадянам та підприємствам, які фактично володіють віртуальними активами, розпоряджатись ними згідно з чинним законодавством
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про віртуальні активи.
Закон про криптовалюту пішов на підпис Президенту Фото: president.gov.ua
Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.
 
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон "Про віртуальні активи" (проєкт №3637)", - ідеться в повідомленні.
 
Зазначається, що закон надасть можливість громадянам та підприємствам, які фактично володіють віртуальними активами, розпоряджатись ними згідно з чинним законодавством.
 
Документ передбачає:
 
  • впорядкування нормативно-правового регулювання для ринку віртуальних активів, його учасників,
  • визначення правового статусу віртуальних активів як об'єктів цивільних прав,
  • впорядкування цивільно-правових відносин між фізичними та юридичними особами які виникають в процесі використання віртуальних активів,
  • визначення правового статусу учасників ринку та користувачів у сфері віртуальних активів,
  • встановлення основних засад та принципів державної політики у сфері віртуальних активів,
  • державне регулювання та контроль на ринку віртуальних активів.
     
Закон направлений на підпис Президенту.
 
Як повідомлялося, 8 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читані і в цілому законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи", який встановлює в Україні механізм правового регулювання сфери віртуальних активів, що легалізує ринок криптовалюти.
 
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21 09 2021 11:07
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