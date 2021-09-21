Закон про криптовалюту пішов на підпис Президенту Закон надасть можливість громадянам та підприємствам, які фактично володіють віртуальними активами, розпоряджатись ними згідно з чинним законодавством

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про віртуальні активи.

Фото: president.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради. "Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон "Про віртуальні активи" (проєкт №3637)", - ідеться в повідомленні. Зазначається, що закон надасть можливість громадянам та підприємствам, які фактично володіють віртуальними активами, розпоряджатись ними згідно з чинним законодавством. Документ передбачає: впорядкування нормативно-правового регулювання для ринку віртуальних активів, його учасників,

визначення правового статусу віртуальних активів як об'єктів цивільних прав,

впорядкування цивільно-правових відносин між фізичними та юридичними особами які виникають в процесі використання віртуальних активів,

визначення правового статусу учасників ринку та користувачів у сфері віртуальних активів,

встановлення основних засад та принципів державної політики у сфері віртуальних активів,

державне регулювання та контроль на ринку віртуальних активів.

Закон направлений на підпис Президенту. Як повідомлялося, 8 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читані і в цілому законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи", який встановлює в Україні механізм правового регулювання сфери віртуальних активів, що легалізує ринок криптовалюти. Читайте також: Рада ухвалила закон про легалізацію криптовалюти

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