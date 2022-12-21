Закон про відпустку для військових схвалив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відпустку для військовослужбовців під час воєнного стану.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Документ передбачає, що:

в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення;

кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Раніше можна було брати відпустку тільки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.