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CУСПІЛЬСТВО

Закон про відпустку для військових схвалив Зеленський

21 грудня 2022, 20:16
Закон про відпустку для військових схвалив Зеленський
Фото: Главком
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відпустку для військовослужбовців під час воєнного стану.
Про це йдеться у картці законопроєкту.
 
Документ передбачає, що:
 
в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення;
кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
 
Раніше можна було брати відпустку тільки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.
війнаЗСУзаконпрезидентзеленський

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