Закон про захист одностатевих шлюбів у США підписав президент Байден

Президент США Джо Байден підписав закон про захист права жителів країни на укладення одностатевих і міжрасових шлюбів – "Акт про повагу до шлюбу"

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Шлях до цієї миті був довгим, але ті, хто вірить у рівність і справедливість, ніколи не здавалися. Багато хто з вас ризикував своїми стосунками, своєю роботою, своїм життям, щоб боротися за закон, який я збираюся підписати", – заявив Байден.

Документ зобов'язує будь-який штат США визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших штатах, – навіть якщо сам цей штат таких союзів не визнає. За задумом авторів, нововведення має замінити ухвалений 1996 року федеральний закон "Акт про захист шлюбу", у якому шлюб визначають як "союз між одним чоловіком і однією жінкою".

У 2015 році Верховний суд (ВС) Сполучених Штатів легалізував одностатеві шлюби на всій території країни. Однак після того, як Дональд Трамп під час свого президентського терміну призначив до ВС трьох нових суддів, відомих консервативними поглядами, з'явилися побоювання, що це рішення буде скасоване - як нещодавно сталося з конституційним правом на аборт. А тепер "Акт про повагу до шлюбу" зможе захистити права гомосексуальних людей.