Закони про податкову амністію пішли на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два закони про податкову амністію.

Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані у картках законів "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету" (№5153) та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету" (№5156) на сайті ВР.

Зазначається, що закони направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Так, законом №5153, ухваленим парламентом 15 червня, зокрема, передбачається проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб у період з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року.

Водночас законом №5156, також ухваленим Радою 15 червня, пропонується встановити, що подання одноразової добровільної декларації та сплата узгодженої суми збору є підставою для звільнення декларанта від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків та зборів. При цьому також запроваджується кримінальна відповідальність за незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інформації, що міститься в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

Нагадаємо, що закон про податкову амністію дозволить українцям легалізувати активи, однак не стане лазівкою для того, щоб відбілити кошти, здобуті злочинним шляхом.