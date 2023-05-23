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ПОЛІТИКА

Закупівлі для української армії тепер проводитимуть відповідно до стандартів НАТО

23 травня 2023, 21:14
Закупівлі для української армії тепер проводитимуть відповідно до стандартів НАТО
Олексій Резніков
Міноборони залучає партнерів з Британії, Норвегії та Агентства НАТО.

Кабінет міністрів схвалив постанову, відповідно до якої Агенція оборонних закупівель стає службою Міністерства оборони України й здійснюватиме закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Агентство, яке ми створили в 2022 році, відокремлено від апарату міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів і процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", - зазначив Резніков.

При цьому заступник міністра оборони Денис Шарапов розповів, що наразі централізовану закупівлю товарів та послуг, які призначені для виконання програм у сфері нацбезпеки та оборони, забезпечить єдине національне агентство.

Шарапов уточнив, що воно здійснюватиме закупівлі на підставі потреб, які визначатимуть Збройні сили.

При цьому зараз Міноборони залучає партнерів з Британії, Норвегії та Агентства НАТО з підтримки та постачання для допомоги у розробці механізмів роботи Агентства оборонних закупівель.

війнаНАТОзакупівліармія

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